Von Joachim Schwelien

Washington, im Mai

Die Größe eines Menschen offenbart sich in der Stunde der Demütigung. Die Nelson Rockefellers, der damals Gouverneur von New York war und ungekrönter König des liberalen Flügels der Republikanischen Partei, schlug im Sommer 1964, als die tobenden Kohorten des amerikanischen Rechtsradikalismus ihn im Kuhpalast zu San Francisco niederschrien. In der von Rauch und Dunst geschwängerten Halle wurde Barry Goldwater zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner erkoren.

Rockefeller unternahm in letzter Stunde einen mannhaften Anlauf, um dieses Verhängnis aufzuhalten; seine Rede ging im Geschrei der Tribünen unter. Doch er verließ den Saal nicht. In seiner Loge harrte er mit einigen Getreuen und mit seiner Frau Happy aus, umwogt von den Wellen offener Feindseligkeit. Sein Gesicht war ernst und bedrückt, verlor aber auch in diesem Augenblick des Scheiterns und der Schmähung nicht seinen sprichwörtlichen Charme. Er war geschlagen, aber er war kein Geschlagener. Jetzt bewirbt er sich erneut um die Präsidentschaft.

Nelson A. Rockefeller, der im Juli 60 Jahre alt wird, aber wie ein guterhaltener Fünfziger wirkt, ist der hellste Stern in der Galaxie der fünf Rockefeller-Brüder. Sie entstammen einer Familie von fabulösem Ölreichtum; der Wert ihres viele Milliarden Dollar betragenden Vermögens läßt sich nicht einmal abschätzen. Kein Rockefeller muß sich der Politik und dem öffentlichen Leben verschreiben – sie alle gehören seit Generationen zum Geld- und Wohltätigkeitsadel der amerikanischen Ostküste. Aber keiner läßt es bei dem Genuß des ererbten Vermögens bewenden. Der Älteste, John D. Rockefeller III, steht der mit einem Kapital von einer halben Milliarde Dollar bedachten Rockefeller-Stiftung vor (Stiftungen sind in den USA steuerfrei); Laurance S. Rockefeller betätigt sich als Grundstücksinvestor großen Stils auf Puerto Rico und als Industrieller; Winthrop Rockefeller verschrieb sich der Landwirtschaft als Hobby und brachte es zum Gouverneur des Südstaates Arkansas; David Rockefeller, der jüngste, ist Präsident der Chase Manhattan Bank und Philanthrop. Keiner der fünf Brüder jedoch ist den Amerikanern so vertraut wie Nelson oder „Rocky“, der dem Geschäftsleben keinen Geschmack abgewann, wenn er auch nebenher den Reichtum der Familie erhalten und vermehren hilft, und der sich ganz und gar mit der Politik und dem Staatsdienst identifizierte.

Für einen Träger seines Namens war es leicht, in die Washingtoner Hierarchie einzusteigen. Präsident Roosevelt bestellte ihn zum Leiter eines Sonderamtes für lateinamerikanische Angelegenheiten. Später wechselte Nelson Rockefeller als Assistant Secretary ins State Department über, aus dem er am Ende der Ära Truman ausschied. Ein Gastspiel im Weißen Haus als Berater Eisenhowers gab ihm Gelegenheit, sich sozialen Problemen zu widmen und am Aufbau des Ministeriums für Gesundheitswesen, Erziehung und Sozialfürsorge mitzuwirken, in dem er danach kurze Zeit Staatssekretär war. Doch die republikanische Regierung schenkte den Problemen, die sich aus der schnellen Verstädterung und dem Rückstand im Bildungswesen ergaben, nach Auffassung des Republikaners Nelson Rockefeller nicht genügend Beachtung; 1955 schied er aus dem Dienst der Bundesregierung aus und schuf sich im Heimatstaat New York seine eigene politische Hausmacht.

Drei Jahre später schlug er den Demokraten Averell Harriman, einen anderen Dollar-Aristokraten und Staatsmann, in der Wahl um den Posten des Gouverneurs von New York haushoch; vor anderthalb Jahren erlangte er die zweite Wiederwahl. Ein reicher Ministerpräsident an der Spitze eines wohlhabenden Landes: Rockefeller zog die Steuerschraube an, sorgte für den Ausbau der Schulen, der Krankenhäuser, des Straßennetzes, er zeigte sich als bahnbrechender Reformer und fiskalisch nüchterner Administrator. Und er wuchs stetig in die Rolle des bedeutenden Liberalen der Republikanischen Partei hinein.