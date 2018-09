Kauf das Beste – kauf Texaco“ – unter diesem Slogan versucht der (hinter Esso und Shell) drittgrößte Mineralölkonzern der Welt, die amerikanischen Autofahrer an seine Tankstellen zu locken. Seit 1928 ist die „Texaco Inc.“ das einzige Unternehmen in den Vereinigten Staaten, das die Kraftfahrer in jedem Bundesstaat unter dem gleichen Namen mit Normal- und Superbenzin bedient. Mit über 40 000 Tankstellen, gut 1000 Versorgungsstationen für Motorboote und 500 Flughafenstationen steht die Gesellschaft auf dem inländischen Benzinmarkt an erster Stelle. Ihr Ziel: eine lückenlose Kette von Standard-Tankstellen mit hohem Niveau, wobei die meisten Texaco-Stationäre unabhängige Geschäftsleute sind.

In den USA hat die Texaco dieses Ziel schon weitgehend erreicht. Die Expansion des Konzerns richtet sich daher heute in erster Linie auf das Ausland. Das Texaco-Markenzeichen soll allen Autofahrern zum vertrauten Symbol werden. Bisher wurden in eigener Regie oder über Tochtergesellschaften rund 35 000 Tankstellen in über 100 Ländern außerhalb der USA errichtet. Ein Ärgernis dabei ist allerdings, daß es noch kein einheitliches Markenzeichen unter dem sechseckigen Texaco-Stern wie in den USA gibt.

In England beispielsweise werden Texaco-Erzeugnisse in mehr als 4000 Tankstellen unter dem Namen „Regent“ vertrieben. In der Bundesrepublik gab es sogar vor kurzem noch drei Markennahmen für Texaco-Benzin: DEA, Rheinpreussen und Caltex. Inzwischen trat aber eine weitgehende Bereinigung ein. Die Caltex-Gruppe wurde aufgelöst und Texaco übernahm rund 600 Tankstellen, die seit Mitte 1967 unter der Flagge Texaco laufen. Dazu wurden von den rund 3750 westdeutschen Tankstellen der Deutschen Erdöl-AG (DEA), die Mitte 1967 zu fast 98 Prozent in den Besitz der Amerikaner überging, noch 900 Tankstellen der Texaco hinzugeschlagen. Die rund 1200 Rheinpreußen-Tankstellen sind im Laufe des letzten Jahres auf das – stilistisch und fachlich modernisierte – Zeichen der DEA umgestellt worden. Der US-Konzern verfügt somit in Westdeutschland über 1500 Texaco- und gut 4000 DEA-Tankstellen. Damit stellen die Texaner rund 12 Prozent aller deutschen Tankstellen und liegen auf dem vierten Platz. Ob das Zeichen DEA noch lange bestehen bleiben wird, ist allerdings sehr fraglich. Eh.