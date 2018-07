Österreichs neuer Finanzminister will seine Mitbürger mit Nachdruck zur Kasse bitten. Nach jahrelanger Wanderung am Rande des Defizits droht das Loch in der Staatskasse 1969 auf über 16 Milliarden Schilling (2,3 Milliarden Mark) zu steigen. Der Wiener Finanzminister Professor Koren muß jetzt drastische Maßnahmen ergreifen.

Nach dem Koren-Plan – seit Ende April erklärter Kurs der regierenden österreichischen Volkspartei – ist bereits im September mit den ersten Steuererhöhungen zu rechnen. Treffen soll es zunächst die Luxusgüter Alkohol, Tabakwaren und Autos (jeweils 10 Prozent Steuererhöhung).

Anfang 1969 sollen auch die Einkommen- und die Lohnsteuer um 10 Prozent steigen. Vager als dieses vorerst auf zwei Jahre befristete steuerliche „Notopfer“ sind die Pläne für Ausgabenkürzungen. Bei gleichbleibenden Investitionen und Sozialleistungen soll vor allem bei den Personalausgaben und den Subventionen gestrichen werden.

Die Ursache der chronischen Finanzmisere war die Ausgabefreude kompromißbereiter Parlamentarier während der schwarz-roten Koalition, die erst 1966 ihr Ende fand. Die „Gefälligkeitsdemokratie“ führte zu einem enormen Wachsen der sozialen Leistungen und dem Aufbau eines aufwendigen Sozialversicherungssystems.

Wuchernde Agrarsubventionen und der hohe Investitionsbedarf der verstaatlichen Industriezweige verschlangen weitere iteuermillionen. Die konjunkturelle Flaute im vorigen Jahr erzwang einen erneuten Ausgabenboom zur Depressions->ekämpfung. Das Defizit stieg dabei auf acht Milliarden Schilling – zehn Prozent der Staatsausgaben.

Kopfzerbrechen bereitet dem Planer Coren auch die abnehmende Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtchaft, die im Zeichen verminderter Wachstumsraten und einer munteren Lohn-Preis-Spirale steht. Das Einkomnen pro Kopf, die Investitionsquote und die Forschungsausgaben Österreichs liefert wesentlich unter den Daten anderer westlicher Industrienationen. Jährliche Lohnsteigerungen um zehn Prozent liefen die Lohnkosten emporschnellen. Dieser bedrohlichen Entwicklung will Koren durch gezielte Maßnahmen im Rahmen eines in Österreich bisher ungewohnten Wachstums- und strukturpolitischen Gesamtkonzepts Einhalt gebieten.

Koren hält es für besonders wichtig, die Trägheit der österreichischen Exporteure zu überwinden. Jahrelang vertraute man bei wachsendem Importüberschuß auf einen Ausgleich durch steigende Touristeneinnahmen. Das bedrohliche Defizit in der Handelsbilanz erfordert angesichts der Zolldiskriminierung durch den immer noch führenden Handelspartner EWG die Erschließung neuer Absatzmärkte. Dazu ist auch eine Ausweitung des bisherigen Warenangebots, besonders bei hochwertigen Fertigwaren, erforderlich. kms