Von Klaus Thiele-Dohrmann

Der Lichthof im Innern der Universität, ein hoher, heller Speise- und Warteraum für Studenten und auch Professoren, alltäglich mit kleinen Tischen, kleinen Stühlen, Gipsabgüssen von antiken Statuen, mit Palmen und Philodendra bestanden und vom Himmel her durch eine starke Glasdecke erleuchtet, ist festlich geschmückt für den Dies academicus, der am kommenden Montag wieder feierlich begangen werden soll. Zahllose hölzerne Stühle reihen sich auf dunkelroten Teppichen streng nebeneinander. Die Wand hinter dem Rednerpult ist durch einen großen, dunkelweinroten Vorhang mit dem goldfarbenen Universitätssiegel bedeckt. Sechs Raumpflegerinnen sind jetzt, am Abend, kurz vor 20 Uhr, noch damit beschäftigt, letzte Hand anzulegen. Sie entfernen hier ein Stäubchen, ordnen dort ein widerspenstiges Stuhlbein, und dann können die Türen wohl verschlossen werden, auf daß kein Unbefugter den festlichen Raum vor dem festlichen Montag entweihe.

Am Morgen dieses Putztages (es war Freitag, der 26. April) waren mir drei Handzettel unter den vielen, die man sich bei Gelegenheit aus hölzernen Kästchen im Innern des Universitätsgebäudes greifen kann, besonders ins Auge gefallen.

Ein gelber Zettel sagte: Laßt sie diskutieren ... wir feiern!

Ein blauer Zettel warnte davor, den Kredit bei der Bevölkerung und die Gunst des Stimmbürgers aufs Spiel zu setzen.

Ein weißer Zettel schließlich kündigte für 2,20 Fr. eine Diskussion mit dem SDS an.

Der gelbe Zettel war unterschrieben mit: Zürcher Studenten.