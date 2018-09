Berlin, im April

Am 1. Mai marschierten in Westberlin die Veteranen der Einheitspartei zum erstenmal offiziell im Schutze der jugendlichen Avantgarde. Ein sehr harmonisches Bild gab das gerade nicht. Tätlichkeiten störten Solidarität, als sich einige bärtige Junge mit dem Transparent „Gegen Springer und Schütz – ohne SED“ vor den Marschblock der Altkommunisten setzten.

Sie wollen gern zueinander kommen – APO und SED – doch der Graben ist sehr tief. Die Studenten sehen die Chance, über die geschlagene Nachhut der alten KP Kontakt zur Arbeiterschaft zu finden. Für die Funktionäre der SED-West könnte die Revolte der Studenten, Schüler und Lehrlinge ein Jungbrunnen sein. Aber das Experiment, mit getrennten Interessen vereint zu marschieren, will noch nicht klappen.

Die gegenseitige Verachtung läßt sich nur schlecht verhehlen. Für die auf Ulbricht eingeschworenen Kommunisten sind die „antiautoritären“ Studenten ein anarchistischer Haufen, den man allenfalls zeitweise benutzen kann. Es gibt zudem Anweisungen aus Ostberlin, sich nicht allzu eng mit den Rebellen einzulassen. Jede Teilnahme an wilden Demonstrationen ist SED-Genossen strikt untersagt.

Für die Antiautoritären gibt es nach wie vor keine ideologische Koexistenz mit einem Kommunismus à la DDR. Mit echten Arbeitern will man endlich reden und allenfalls die Druckmaschinen des bürokratisierten SED-Apparates benutzen.

Der Stärkere und Fordernde in dem brüchigen Bund der ungleichen Partner ist die studentische Opposition. So hat der SDS dann auch eine Bedingung vor weiterer Zusammenarbeit gestellt: Diskussion. Gesprochen werden soll unter anderem über den leninistischen Begriff des „demokratischen Zentralismus“, das „Prinzip der Selbsttätigkeit der Massen“, friedliche Koexistenz und revolutionären Internationalismus.

Diese Gespräche werden schwierig werden. Nicht nur, weil in all diesen Fragen kaum ein gemeinsamer ideologischer Nenner gefunden werden kann, sondern weil es der SED gewiß an geeigneten Diskussionspartnern fehlt. K. H.