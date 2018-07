Von Marianne Kesting

Der literarische Anti-Literat Paul Léautaud, dessen denkwürdiges Tagebuch der Rowohlt Verlag im vorigen Jahr auszugsweise veröffentlichte, ist Verfasser mehrerer Romane, die sich der Schätzung sehr subtiler Geister erfreuten, ihm selber aber immer nur eine gleichgültige Handbewegung wert schienen. Jüngst ist nun

Paul Léautaud: „Der kleine Freund“, aus dem Französischen von Alexander Bergengruen und Marino Hindermann; Verlag der Arche, Zürich; 232 S., 24,– DM

publiziert worden, sein erster, bereits 1903 erschienener Roman, der eigentlich dem Genre der Memoirenliteratur zuzuordnen wäre, wenn er nicht nur einen kleinen Lebensabschnitt beschriebe. Léautaud hat das Dichten und Erfinden verachtet und sich auf die pure Beschreibung seiner kleinen Erlebnisse und Gedanken kapriziert, die jeder Sensation entbehrten und ihre Eigenart mehr von der Haltung und Gestik des Schreibenden bezogen. Nie wurde Léautaud müde, seine Gleichgültigkeit gegenüber der Literatur zu betonen, die ihn langweilte, einschläferte, die ihm, wie er öfters versicherte, „völlig egal“ war. Seine eigenen Bücher entbehren des Artifiziellen, sie sind einfach so hingeschrieben, wie man denkt und spricht. Und doch haben seine Tagebücher in der lakonischen Buchschreibung eines abseitigen Lebens die Gemüter erregt, und doch hat sein Roman „Der kleine Freund“ einen eigenartigen Charme, der nicht zuletzt von der typisch pariserischen Atmosphäre herrührt, dem Straßen- und Hintertreppenmilieu, das er schildert.

Léautaud erzählt ein Stück seines Lebens: die Geschichte eines Hurenkindes, das, in unklarer Erinnerung an seine Mutter, seine Jugend als „kleiner Freund“ der leichten Mädchen hinbringt, einmal schließlich seiner Mutter begegnet, sich leidenschaftlich in sie verliebt und fortan in der Erinnerung an dieses überschwengliche und zugleich unmögliche Erlebnis verdämmern wird. In mehr als einer Hinsicht gleicht diese Liebesgeschichte der Frédéric Moreaus zu Madame Arnoux in Flauberts „Education sentimentale“.

Léautauds Bericht, der also weder durch erregende Ereignisse noch durch profunde Gedanken glänzt, ist ein Buch von melancholischem Zauber. Es wurde sicher nicht um des literarischen Ehrgeizes willen geschrieben, sondern um dieser seltsamen Liebe ein Denkmal zu setzen, einer Liebe, die motiviert, warum Léautaud, der eine Art Beckett-Figur wurde, sein Leben in völliger Beziehungslosigkeit zu seiner Umwelt verbrachte und zu jenem trockenen Chronisten des Gleichmuts heranwuchs, als der er in die Literaturgeschichte eingehen wird.

Um seine Geschichte nicht zu ergreifend werden zu lassen, hat Léautaud allerlei komische Verfremdungseffekte eingebaut. Auf jeder Seite fast wird einem mitgeteilt, daß der Verfasser sich allzu großer Mühen enthebt: „Für die drei Franken Ladenpreis enthält das Buch bereits genug“ – oder man wird unfreiwilliger Zeuge von Überlegungen über Schreibaufträge der Verlage oder die Einnahmen aus dem gegenwärtigen Buch. Léautaud verschweigt nicht, was ihm so nebenbei für Gedanken kommen. Am Schluß informiert er den Leser: „Ich verdanke dem letzten Wiedersehen mit meiner Mutter die beiden Kapitel VI und VII dieses Buches – wo hätte ich sonst den Stoff hergenommen!“