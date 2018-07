In Baden-Baden wurde es offenbar: Deutschlands Kosmetikforscher sind den Touristen gram. Professor Ippen aus Düsseldorf klagte einem Forum von fünfhundert Ärzten und Schönheitschemikern die Leiden der Forscher. Es gibt für die Bräunungsmittel-Experten noch so viel zu erkunden und zu erproben, auszutüfteln und zu mixen – Neuland liegt da brach. Doch die Touristen spielen nicht mit. Sie sind zu gleichgültig, zu wenig qualitätsbewußt. Sie kaufen den Fabrikanten schon seit Jahren kritiklos dieselben Sälbchen und Wässerchen ab und sind’s zufrieden. Wo bleibt der Schrei aus Touristenkehlen nach der Mixtur, die jeden Sonnenbrand vermeidet, nach dem Wässerchen mit der verdreifachten Wirkung, nach dem Mittelchen endlich kaffeebraun zu werden, ohne auch nur einen Sonnenstrahl auf der Nase gespürt zu haben? In Baden-Baden wurde es offenbar: Die Touristen geben den Fabrikanten keinen Ansporn und deshalb geben die Fabrikanten den Forschern keine Aufträge. Und weil sich kein Kosmetikexperte um die Bräune der Urlauber schert, solange die Aufträge fehlen, bleiben die Touristen so braun wie bisher.