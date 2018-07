Von Enno Patalas

Ausgerechnet an seinem Hochzeitsmorgen bekommt der Playboy Besuch von der schönen Unbekannten. Während der Feier in dem eleganten Neubau-Appartement, das er an der Côte d’Azur bewohnt, bekundet sie ihm ihr Interesse, nimmt ihn beiseite, und er, der eben ein bewegtes Junggesellendasein beschließen wollte, gerät in freudige Erregung... Ein schüchterner Junggeselle bekommt, in einem parfümierten Umschlag, eine Konzertkarte zugeschickt. Im Dunkel der Loge nimmt die geheimnisvolle Absenderin hinter ihm Platz. Später besucht sie ihn in seiner Wohnung, bringt eine Platte mit Mandolinenmusik und eine Flasche Arrak mit und tanzt für ihn ... Ein verheirateten Mann in guten Verhältnissen verabschiedet sich von seiner Frau und bleibt mit seinem Jungen zurück. Da meldet sich bei ihm die Fremde und gibt an, ihm während der Abwesenheit seiner Frau helfen zu wollen. Sie tut es, bringt den Kleinen zu Bett und gibt dem Mann Gelegenheit, sich auszusprechen über seine Karrierehoffnungen und seine freudlose Ehe...

Drei Wunschtraumsituationen, die Abenteuer, Ausbruch aus täglichem Einerlei, erotische Erfüllung versprechen. Der Dekor ist luxuriös, Schokoladenkonfekt stellt auf Etageren, man hört Musik und trinkt Champagner: Wunschtraumdekor, Kinowelt.

François Truffauts neuer Film „Die Braut trug Schwarz“ ist aus solchen Versatzstücken von Film gewordenen Traumvorstellungen zusammengebaut. Dabei geht er vor wie sein Titel: vertraute Elemente, bekannte Zeichen führt er zusammen zu einer unvertrauten, befremdenden, oft komischen Kombination. Für den Zuschauer haben die gezeigten Ereignisse eine andere Bedeutung als für die – insgesamt fünf – Männer in der Geschichte. Ihm ist die schöne Geistererscheinung (Jeanne Moreau, so gut wie lange nicht mehr) von Anfang an nicht ganz unbekannt, und nach jedem ihrer Rendezvous erfährt er mehr über sie. Er lernt, die Zeichen, die die Männer als Verheißung deuten, zu erkennen als Bestandteile eines teuflischen Plans, der sie alle das Leben kosten wird. Während sie sich noch als Helden einer glückhaft anhebenden histoire d’amour sehen, kennt er schon die revenge story, deren ahnungslose Figuranten sie sind.

Julie Kohler (la colere: der Zorn) ist keine Liebes-, sondern eine Rachegöttin. Bruchstückweise, vor und zwischen ihren tödlichen Anschlägen, erfährt der Zuschauer: daß sie Witwe ist; daß sie ihren Mann am Hochzeitsmorgen, vor der Kirche, durch einen Schuß aus dem Fenster eines gegenüberliegenden Hauses verloren hat; daß die Täter fünf Junggesellen waren, die mit der Waffe spielten, aus der der tödliche Schuß sich löste.

Julie hat ihren Mann abgöttisch geliebt: „Alle jungen Mädchen warten auf den Märchenprinzen, aber ich erwartete niemanden, denn solange ich lebte, kannte ich David.“ Sie hat nie gelernt, zwischen Märchen und Leben. Traum und Wirklichkeit zu unterscheiden. Sie interessiert sich nicht für Gründe, deshalb ist auch ihre Rache maßlos.

Die Filme Truffauts, die selbst oft wirken wie fabrizierte Träume, sind immer auch Filme über Träumer, über Männer, denen ihr Mangel an Unterscheidungsvermögen zum Schicksal wird. Man braucht sich nur der Gesichter seiner Heiden zu erinnern, des kleinen Jean-Pierre Léaud in „Les quatre Cents coups“, Charles Aznavours in „Schießen Sie auf den Pianisten“, Oskar Werners in „Jules und Jim“ sowie in „Fahrenheit 451“ und Jean Desaiilys in „Die süße Haut“, um zu sehen, wie sehr die Figuren von „Die Braut trug Schwarz“ ihnen verwandt sind.