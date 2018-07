Außerhalb Englands ist man gewöhnlich der Auffassung, daß der Fußball den populärsten Sport im Inselreich vorstellt. Dies ist eine falsche Auffassung, die nur deswegen entstehen und sich am Leben halten konnte, weil jener Sport, der sich echter Volkstümlichkeit in allen Schichten erfreut, merkwürdigerweise ausgesprochen insularer Natur geblieben ist. Wir sprechen vom Kricket, jener höchst verfeinerten Abart des Schlagballes, das seit zweihundert Jahren sein eigenes Ritual entwickelt hat, das eine nationale Institution geworden ist.

Wir vermögen diesen Sport mit seinen differenzierten Regeln nicht zu erklären und finden ihn sogar ausnehmend langweilig, da ihm ein Kampfmoment zu fehlen scheint, das wir einfach nicht zu entdecken vermögen. Aber dieses Kricketspiel hat eine Tradition entwickelt, ohne die das öffentliche „Image“ des Engländers unvorstellbar geworden ist. Wir sprechen bewußt nicht vom Briten, denn weder Schotten noch Iren vermögen Kricket zu goutieren, das sie, nicht ohne nationale Untertöne, ausschließlich auf die geographischen Regionen südlich von Hadrians Wall beschränken.

Kricket ist längst ein Spiel von Profis geworden, selbst wenn die oberste Kricketbehörde noch immer gern die Vorspiegelung falscher Amateurtatsachen vertritt. Was uns wichtig erscheint, ist der „klassenlose“ Charakter dieses Sports in einem Lande, das seit zwanzig Jahren damit beschäftigt ist, sich eine neue Klassenstruktur zu geben. Kricket bleibt souverän. Gewöhnlich verbringt eine Nationalmannschaft den Winter in Westindien, Südafrika oder Australien. Das bedeutet nur zu oft, daß der Nachrichtendienst der BBC zuerst mit den Kricketresultaten beginnt, obwohl es viel wichtigere politische Nachrichten zu berichten gäbe. Wichtige Sendestunden im Abendprogramm des Fernsehens sind diesen unaufhörlichen Ländertreffen gewidmet, die dann zu später Stunde noch von Experten analysiert werden, wobei statistische Ausflüge in fernste Vergangenheit wie ein Trapezakt esoterischer Mathematiker wirken. Kricket ist damit zu einer Industrie geworden, die in jeglicher Hinsicht vor allen anderen Sportunterhaltungen führt.

Es gibt allerdings eine bemerkenswerte Ausnahme. Man verdient gut im Kricket, wenn man eine „Kanone“ ist, aber nicht annähernd die Einnahmen, die den Stars im Fußball und im Golf zufallen. Interessanterweise scheint die finanzielle Seite nicht allzu wichtig zu sein, obwohl sie sich angesichts der enormen Zuschauerziffern wesentlich verbessert zeigen könnte. Der geringe Verdienst wird indessen durch die gesellschaftliche „mystique“ ausgeglichen, die den großen Kricketspieler umgibt und ihm Vorteile bringt, die sich schwer definieren lassen, die ihm indessen wesentlich mehr wert scheinen als ein dicker Scheck.

Im Sommer werden regelmäßig die Besuche der englischen Nationalmannschaft im Mutterland erwidert. Hier zeigt sich dann ein Phänomenon, das in bemerkenswerter Weise unterstreicht, wie stark die Tradition eines Sportes werden kann und wie sehr sie sich sogar auf das wirtschaftliche Leben der Nation auswirken darf. Eine ökonomische Krise ist in Großbritannien seit vielen Jahren endemisch. Jede Regierung, ungeachtet ihrer Parteifärbung, predigt den Landsleuten, länger und besser zu arbeiten. Vom letzten Sonnabend im April ab und bis in den September hinein werden an fünf Tagen in jeder Woche die Kricketmeisterschaften der Grafschaften ausgetragen, nur von den Länderkämpfen und den Begegnungen der alten Universitäten und Internate unterbrochen. Alle diese Begegnungen beginnen jeden Morgen um 11.30 Uhr und dauern, von einer einstündigen Mittagspause abgesehen, bis zum Sonnenuntergang gegen 18.30 Uhr. Während dieser Stunden sind die Tribünen der Kricketplätze mindestens gut gefüllt – andernfalls müßten sonst die Grafschaften Konkurs ansagen –, meistenteils jedoch zum Bersten vollgepackt. Die „circenses“ werden hier klar vor das „panem“ gesetzt. Alex Natan