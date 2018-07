Inhalt Seite 1 — „Mein Affe braucht Wärme“ Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Marie-Luise Scherer

Berlin

Als das „unheiligste Gelände“ Berlins apostrophierte eine Dame den Zoologischen Garten, als man ihrer Bitte, den Elefantenbullen Salim wieder in die Gemeinschaft seiner Herde zu entlassen, nicht entsprach. Das war 1963: Salim, in den „Wirren der Pubertät“, hatte seinen Wärter getötet und damit einen Volkssturm heraufbeschworen, in dem weniger das Ableben des Elefantenpflegers als die Sühnemaßnahmen für den jungen Bullen bedauert wurden. Salim bekam Einzelhaft.

Berlin liebt halt seine Tiere. Über das Ausmaß dieser Liebe sprechen Briefe an den Zoo, Zeitungsaktionen und Ohnmachtsanfälle.

„Wenn der Zoo etwas gegen Wildheit hat, soll er weiße Mäuse und keine Elefanten halten“; „Tiere haben ein Recht zu töten“; die Verwünschung „der Rachestrahl Gottes möge Sie treffen“, wurde dem Zoo postalisch übermittelt, als bei einer sonntäglichen Elefantendressur die Spitze des Dressurhakens als zu spitz empfunden wurde.

Als der Todestag des Wärters Günther Lenz sich zum fünftenmal jährte, und der afrikanische Elefantenbulle noch immer im Alleingang ohne Kuh hinter seinen Stäben stand, schrieb eine Frau einen gegen derlei Abstinenz gerichteten Brandbrief: „Wir Berliner werden nicht eher ruhen, bis Salim, der sich von ungewissen Sorgen bedroht fühlt, wieder das Leben eines normalen Elefanten führt.“ Zweihundertfünfzig Bürger signierten – darunter auch ein Baron von Zitzewitz – die Forderung, Salim zu begnadigen. Eine Dame, die sich nicht als fanatische Besserwisserin in Dingen der Zoologie abtun lassen wollte, argumentierte mit ihren Erlebnissen aus Kalkutta: Sie kenne Elefanten, auch wenn die indischen domestizierter seien als die afrikanischen. Schließlich legte sich der Sturm um die Vereinsamung des Bullen Salim. Er wurde Bräutigam.

Das Schopenhauer-Zitat „Seitdem ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere“ ist für den Berliner Zoodirektor und seine Mitarbeiter ein verschlissenes Stichwort. Benutzt von den „notorischen Nörglern“, denen, die sich eigenmächtig ein Mitspracherecht erteilt haben, die mit der Presse drohen, wenn ihre Hinweise nicht genügend Beachtung finden. Sie schreiten die Gehege ab wie ein Farmer seine Traktoren. Und manchmal finden sie, daß der Bauch des vietnamesischen Hängebauchschweins nachläßt zu hängen.