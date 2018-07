Inhalt Seite 1 — Prag unter Druck Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Reformen in der CSSR haben Moskaus ideologischen Führungsanspruch gefährdet und an der Einheit des kommunistischen Lagers gerüttelt. Der Ostblock steht vor einer neuen Krise — der schwersten seit dem Ungarn Aufstand und dem polnischen Oktober vor zwölf Jahren. Die Ereignisse der vorigen Woche signalisierten gefährliche Spannungen.

1. Der Prager Parteichef Dubcek, Ministerpräsident Cernik und Parlamentspräsident Smrkovsky reisten zu einer Blitzkonferenz nach Moskau, Thema: Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das knappe Kommunique vermied den sonst üblichen Ausdruck "völliger Übereinstimmung" und unterließ jeden Hinweis auf den Zwei Milliarden Mark Kredit, den die CSSR für die erst kürzlich beschlossene Sozial- und Wirtschaftsreform dringend benötigt. In Prag hielten sich Gerüchte über die Verzögerung wichtiger sowjetischer Weizenlieferungen.

2. Der Pariser "Monde" berichtete, General Jepischew, Leiter der politischen Direktion der Sowjetarmee, habe auf einer Moskauer Parteisitzung erklärt, die Rote Armee sei bereit, in der Tschechoslowakei einzugreifen, wenn sie von "treuen" Kommunisten gerufen werde. CSSR Verteidigungsminister Dzur kündigte Stabsmanöver des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei an.

3. Die sowjetische Regierung verwahrte sich in einer Erklärung der amtlichen Nachrichtenagentur TASS "mit äußerstem Nachdruck" gegen die Berichte von Prager Zeitungen, die den Tod des tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk in Zweifel gezogen und in Verbindung mit Machenschaften der sowjetischen Geheimpolizei gebracht hatten. Am gleichen Tage behauptete der ehemalige CSSR Minister für Staatssicherheit Kopriva, der frühere sowje tische Staatspräsident Mikojan sei eine Figur im "großen schmutzigen Spiel" um die Verhaftung des 1952 hingerichteten KPC Führers Siansky gewesen.

4. 4000 Prager Studenten unterstützten einen Appell der Schriftsteller Kohout Prochazka und Lustig, der — von der Gewerkschaftszeitung "Prace" veröffentlicht — die polnische Regierung auffordert, die "schändlichen antisemitischen Handlungen einzustellen" und zu überlegen, ob die Studentendemonstrationen nicht auf der "Unzufriedenheit mit der Gesellschaft" beruhten. Der polnische Botschafter in Prag überreichte dem ZK und dem Ministerpräsidenten Noten, in denen er gegen die "antipolnische Kampagne" protestierte.

jugoslawischen Presse über die Vorgänge in Polen veranlaßte eine polnische Parlamentsdeiegation, einen offiziellen Besuch unter Leitung von Sejm Präsident Wyceck in letzter Minute abzusagen.

6. Die jugoslawischen Zeitungen veröffentlichten einen Brief des Zentral komitees an die ungarische Parteiführung. Inhalt: Belgrad werde weder am Moskauer Welttreffen der kommunistischen Parteien (25. November) noch an dessen Vorbereitungen teilnehmen.