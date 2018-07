Inhalt Seite 1 — Probezeit für den Föderalismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

R. Z., Bonn, im Mai

Selten ist sich der Bundestag – die Opposition inbegriffen – in den Grundsätzen so einig gewesen wie bei den Bundestagsdebatten über die Osterunruhen. War in der ersten Debatte die Absage an die Gewalt und das Bekenntnis zu Reformen das Thema aller Redner, so waren sich in der zweiten alle darin einig, daß die Reform in der Bildungspolitik, besonders die Reform der Hochschulen, zu spät eingesetzt habe und jetzt schnell vorangetrieben werden müsse.

Dies ist eine Tatsache, die zugleich tröstlich und bedenklich stimmt. Tröstlich insofern, als den Zuhörern die Neuauflage von Reden nach dem Motto „Landgraf werde hart!“ diesmal erspart blieb. Es wurde nicht mehr pauschal von den Studenten und den Störenfrieden gesprochen, sondern einigermaßen differenziert. Auch der Bundestag, scheint es, hat gelernt.

Bedenklich stimmt der Verlauf der Debatten freilich insofern, als die Parteien dadurch weithin ununterscheidbar wurden. Gewiß gab es Nuancen: Der Innenminister berichtete besonders ausführlich über die „Rechtsbrecher“; Oppositionsführer Scheel schilderte an Hand einer wissenschaftlichen Untersuchung vor allem die demokratische Reife der Studenten. Und wo sich die Koalitionsparteien mit dem Dank an die Polizei begnügten, bezweifelte die Opposition immerhin, ob die Polizei in allen Städten nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der Mittel verfahren sei, und der FDP-Abgeordnete Dorn zitierte genüßlich frühere Erklärungen von CDU-Politikern, die vor allem Härte gefordert hatten.

Aber oft war, vor allem in der ersten Debatte, die Stimmungslage in den einzelnen Fraktionen nur am Beifall, an Zwischenfragen und am besorgten oder zustimmenden „hört! hört!“ zu erkennen. Wurde erklärt, daß gegen die Rechtsbrecher hart und mit der ganzen Strenge des Gesetzes vorgegangen werden müsse, und wurde davon gesprochen, daß „wir uns unseren Staat“, „unsere Aufbauleistung nicht kaputtmachen lassen wollen“, dann donnerte der Beifall bei der CDU/CSU, die Freien Demokraten aber schwiegen. Wurde vom Verständnis für die Unruhe der Studenten gesprochen, kam der Beifall hauptsächlich von den Freien Demokraten, und die Christlichen Demokraten übten Zurückhaltung. Die SPD verteilte den Beifall salomonisch.

Vielleicht war es zuviel verlangt, gleichzeitig an die Vernunft zu appellieren und die Gegensätze offenzulegen. Vielleicht waren das Parlament und die Parteien auch überfordert, die eigenen Leistungen in Zweifel zu ziehen – über ein paar vorsichtige Fragen ging die Selbstkritik nicht hinaus. Die Erkenntnis, selbst Fehler gemacht zu haben, fiel schwer. Noch schwerer, diese Erkenntnis auszusprechen. Schuld an den Unruhen sind, folgt man dem Bundesminister für Forschung, in der Hauptsache eben doch die linksradikalen Agitatoren, „die Massenmedien und die linksorientierte Publizistik“.

Stoltenberg wird gegenwärtig von der CDU „entdeckt“. Er versteht es vorzüglich, konservative Instinkte anzusprechen, und ist gleichzeitig intelligent und fachkundig genug, um vorsichtig den Weg für Reformen zu öffnen. Er ist heute der Wortführer einer neokonservativen Union.