Inhalt Seite 1 — Schall und Rauch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt am Main

Auf Titel und Orden verzichtet der Richter“ so schrieb es der Oberlandesgerichtsrat Corel1 aus Nürnberg in der „deutschen Richterzeitung“. „Er führt lediglich die Funktionsbezeichnung: Richter am Amtsgericht, Richter am Landgericht usw.“

Bei der Jahreshauptversammlung des Landesverbandes Hessen des Deutschen Richterbundes wurde gefordert, „im Interesse der Gleichwertigkeit aller Richter, an Stelle der bisherigen Richteramtsbezeichnung wie Amtsgerichtsrat oder Landgerichtsdirektor künftig die offizielle Amtsbezeichnung ‚Richter‘ einzuführen, zumindest aber jetzt schon zu gestatten, daß alle Richter auch bei Ausübung ihres Amtes diese Bezeichnung führen“.

Die Gedanken des Oberlandesgerichtsrates Corell erschienen unter der Überschrift „Vorschläge zur Frage der zukünftigen Stellung der Richter“. Seine Überlegungen schlossen hoffnungsvoll: „Diese Vorschläge mögen manchem radikal erscheinen, als unausführbar werden sie bestimmt nicht bezeichnet werden können.“ Wer die denkbar beste Rechtspflege wolle, könne es nur durch Hebung des Richterstandes erreichen. „Und wer diese ernstlich will, wird sich mit solchen oder ähnlichen Gedanken, wie sie hier vorgetragen sind, befreunden müssen und mit der Zeit auch befreunden.“

Oberlandesgerichtsrat Corell veröffentlichte seine Gedanken vor einem halben Jahrhundert in der Nummer 248 des Jahrgangs 1914 der „Deutschen Richterzeitung“. Der Landesverband Hessen des Deutschen Richterbundes formulierte seine Forderung im Herbst vergangenen Jahres.

Und wie es um die „Hebung des Richterstandes“ durch Abschaffung der Titel in der Praxis bestellt ist, davon weiß der Frankfurter Amtsgerichtsrat Priepke ein Lied zu singen. Im Alleingang war er zur Tat geschritten und hatte versucht, an seinem Dienstzimmer das Schild „Amtsgerichtsrat Dr. Priepke“ durch „Amtsrichter Dr. Priepke“ zu ersetzen. Folge: Er handelte sich eine Eintragung in seiner Personalakte ein.

„Mit aller Entschiedenheit“, so steht jetzt dort, „sollte jedoch der Auffassung entgegengetreten werden, daß einzelne Richter unter Mißachtung der bestehenden eindeutigen Rechtslage und unter bewußter Ausschaltung des Gesetzgebers durch ‚eigene Aktionen‘ eine tatsächliche Änderung herbeiführen können und dürften. Diese Auffassung ist im Grunde unrichterlich und letztlich undemokratisch.“