Die Bundesbahn hat von Hamburg zum Skandinavien-Fährhafen in Travemünde einen Omnibus-Schnelldienst eingerichtet. Die Busse starten viermal täglich vom Hamburger ZOB und sind in 80 Minuten am Ziel. Eine einfache Fahrt kostet sieben Mark, die Rückfahrkarte (zwei Monate gültig) zwölf Mark und eine Tagesrückfahrkarte neun Mark.