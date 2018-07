Von Heinz Michaels

Der Kölner Einzelhändler Dr. Joseph Wickern denkt nicht daran, die Segel zu streichen. „Wir machen weiter“, sagt sein Verkaufsleiter Wirtz, gegen den Protest der Konkurrenz, gegen den Protest auch der Gewerkschaft. Die Cornelius Stüssgen AG, deren Vorstandsvorsitzender Wickern ist, will dem, Verbraucher etwas mehr Komfort bieten – soweit es das Gesetz erlaubt.

„Kommen Sie um 18.29 Uhr...“, locken Plakate in den Schaufenstern der Stüssgen-Filialen. Die Kunden sollen auch dann noch „in Ruhe einkaufen“ können und „zuvorkommend bedient“ werden.

Das Unternehmen, das mit 70 Verkaufsstellen zu den größten Lebensmittelfilialgeschäften der Bundesrepublik gehört, läuft damit wieder einmal Sturm gegen das Ladenschlußzeitengesetz, das vom Einzelhandel noch immer als eine heilige Kuh angesehen wird.

Um 18.30 Uhr, so befiehlt es das Gesetz, müssen von montags bis freitags die Läden geschlossen werden. Ausnahmen gibt es für Bahnhöfe und Flughäfen, für Kur- und Badeorte. So kommt es, daß sich besonders an den Freitagen in der Stunde vor Ladenschluß jene Kunden zwischen den Regalen der Selbstbedienungsläden drängen, denen die Berufsarbeit keine andere Zeit zum Einkauf läßt.

Die Statistiker bei Stüssgen haben festgestellt: Bis zu 35 Prozent des Wochenumsatzes werden am Freitag gemacht; weitere 23 Prozent bringt der Samstag. Zwei Wochentage – eigentlich sind es für das Geschäft nur eineinhalb, denn am Samstag muß ja um 14 Uhr zugesperrt werden – bringen also rund drei Fünftel des Umsatzes, während an den übrigen vier Tagen das Geschäft so dahinplätschert.

Das Unternehmen hat einen noch drastischeren Vergleich zur Hand: In einer Stunde am Freitagnachmittag werden fünf Prozent des Wochenumsatzes gemacht, das Zweieinhalbfache des theoretischen Durchschnitts. Die Hast und das Gedränge seien unzumutbar für Kunden wie Mitarbeiter.