Sein Name – Norbert Möllers – wurde bekannt, als er im Monstre-Prozeß gegen den „Sozialanwalt“ Dr. Weigand den Vorsitz führte. Nun hat derselbe Richter sich in seiner Wohnung zu Münster erhängt. Er, der Richter, hätte als Angeklagter vor Gericht erscheinen sollen. „Trunkenheitsdelikt am Steuer“...

Vor einigen Jahren noch lag die Grenze bei 1,5 Promille. Wäre dem Amtsgerichtsrat damals der kleine Unfall zugestoßen, der ihn bei Haltern ereilte, so lebte er noch. Daß er sterben mußte, liegt daran, daß die Strafbestimmungen sich änderten. Zum allgemeinen Wohle nähert sich ja inzwischen die europäische Grenze dem Merkstein 0,8. In Deutschland hält sie im Augenblick noch bei 0,3.

Mußte er sterben?

Offensichtlich ja. Möllers war von Münster nach Düsseldorf gefahren, um an einer Familienfeier teilzunehmen. Ehe er die Rückfahrt antrat, hatte er sich niedergelegt und ausgeruht. Er hatte also seine Vorkehrungen getroffen, als er sich ans Steuer setzte. Er fühlte sich wohl schuldlos. In Haltern, am Unfallsort, stellte der Amtsarzt fest: Über 1,3. Die Grenze! „Geringfügig darüber“, wie das Justizministerium Düsseldorf nachträglich feststellt. Jetzt war der Amtsgerichtsrat schuldig.

Kein anderer Ausweg als Selbstmord?

Offensichtlich nicht. Ein anderer Mann als ein Richter hat die Möglichkeit, das Gericht nicht ernst zu nehmen. Er hat die Chance, sich seelenruhig zu sagen, daß er dadurch zum „Trunkenheitssünder“ wird, daß seine Blutprobe Zahlen über 1,3 ergibt. Da ist er noch lange kein Verbrecher. Oder? Er wird möglicherweise über die Gesetzgeber lachen. Er wird seinen bürgerlichen Lebenspfad als Vorbestrafter wandeln, jedoch nicht als Verbrecher. Er wird, wenn der Prozeß ihm noch bevorsteht, sogar glauben, mildernde Umstände seien ihm gewiß: weil er sich beispielsweise ausruhte, ehe er sich ans Steuer setzte, und weil’s nur „geringfügig“ darüber war.

So denkt vielleicht ein Mensch „wie du und ich“. Ein Richter jedoch sagt sich wohl, daß (erstens) die Chemie entscheidet (das Zahlenspiel um x-komma-x), und daß (zweitens) ein Richter, der moralisch keine Schuld auf sich geladen hat, sondern versehentlich sein Blut um Bruchteile von Promille zuviel belud, („geringfügig“), nicht vor den Richtertisch gehört.