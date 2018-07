Die allgemein akzeptierte Theorie, nach der kosmische Strahlen ihren Ursprung in explodierenden Sternen – sogenannten Supernovae – haben und das am häufigsten vorkommende Element in dieser Strahlung Eisen sei, ist durch ein Experimentalergebnis fragwürdig geworden, das Dr. P. Budford Price, ein Physiker der General Electric Company, bei einem Kongreß der American Physical Society in Washington bekanntgegeben hat.

Mit einem neuartigen Teilchen-Detektor von sehr großem Auflösungsvermögen hat Price nachgewiesen, daß in den kosmischen Strahlen niedriger Energie, die hauptsächlich aus Atomkernen bestehen, zwei im periodischen System dem Eisen benachbarte Elemente ebenso häufig vorkommen wie Eisen. Dieses Resultat aber steht im Widerspruch zu der These, daß jene Strahlen von Supernovae herrühren, es sei denn, der in den vor ihrem „Tod“ hell auflodernden Sternen ablaufende Prozeß sei von ganz anderer Art als man es sich bislang vorgestellt hat. Mithin, so erklärte Dr. Price, müsse man entweder nach einer neuen Erklärung für die Folge von Ereignissen suchen, die in einer Sternexplosion stattfinden, oder die Hypothese aufgeben, daß die kosmischen Strahlen von Supernovae herrühren.

Price und zwei andere Physiker, David D. Paterson vom Rensselaer Polytechnic Institute und Dr. Robert L. Fleischer vom General Electric Forschungslabor in Schenectady (New York), haben den neuen Teilchen-Detektor entwickelt, bei dem chemische Reaktionen zum Nachweis von Atomkernen in einer Strahlung benutzt werden. Während sich die bisher verwendeten Instrumente besonders zum Nachweis von leichten Atomkernen (vom Wasserstoff bis etwa zum Silizium) eignen, wächst bei dem von Price und seinen Mitarbeitern erfundenen Gerät das Auflösungsvermögen mit dem Atomgewicht der nachzuweisenden Elemente. Dadurch gelang es zum erstenmal, in kosmischen Strahlen niedriger Energie einzelne Atomkerne zu identifizieren, die schwerer als Silizium sind.

Der Detektor besteht aus einer etwa ein Meter mal 60 Zentimeter großen Scheibe aus zwanzig übereinanderliegenden dünnen Folien des General-Electric-Kunststoffs Lexan. Diese Scheibe ist mit einem Ballon in etwa fünfzig Kilometer Höhe gebracht worden, wo sie sich oberhalb von 99,8 Prozent der Erdatmosphäre befand.

Ein Teilchen der kosmischen Strahlung, das die Scheibe traf, in sie eindrang und in einer der Plastic-Lagen hängenblieb, hinterließ auf den Folien, die es dabei durchdrang, eine nur wenige Atomdurchmesser breite Spur aus einem chemisch reaktionsfähigen Stoff. Nachdem das Instrument zur Erde zurückgeholt worden war, tauchten es die Physiker in eine Lösung, die mit jenem Stoff reagierte. So wurden die Spuren sichtbar. Aus der Länge der Spur und ihrer Richtung konnten die Physiker das Atomgewicht des Kerns ermitteln, der sie erzeugt hatte. Th. v. R.