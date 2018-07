Die Werbung hat’s bewirkt, diese schöne, muntere, bunte Reklame: Nach mehreren Jahren Lufthansa und PanAm und BEA und Citroen fuhr ich wieder mit der Bundesbahn.

Meine Frau brachte mich zum Bahnhof. Genauer: Wir erkämpften uns den Weg zum Zuge. Bepackt mit Koffern und Taschen – denn ein Gepäckträger war nicht aufzutreiben.

Dreimal, erzählte mir meine Frau später, sei sie in den Hintern gekniffen worden.

Soziologen haben einleuchtende Erklärungen für die magische Anziehungskraft der Bahnhöfe auf allerlei Kunden der Bundesbahn, die gar nicht daran denken zu verreisen. Aber der Bahnhof ist nun einmal kein soziologisches Experimentierfeld, sondern die Betriebseinrichtung eines Unternehmens mit dem Angebot „Dienstleistung“. Allerdings ist es um das, was zum „Bahnhofs-Service“ gehört, meistens traurig bestellt.

In den Hallen großer Bahnhöfe starren einen die toten Augen zahlreicher geschlossener Schalter an. Geöffnet sind zwei oder drei. Davor in den Hauptverkehrszeiten lange Schlangen.

Der Ruf nach einem Gepäckträger verhallt zumeist ungehört. Also schleppt man selbst, über Bahnsteige und Treppen. Für jüngere Menschen mag das noch Konditionstraining sein, für ältere Leute ist es eine Schinderei.

Ein freies Schließfach zu finden, ist Glückssache. Weiterschleppen zur Gepäckaufbewahrung also, häufig durch die ganze Bahnhofshalle, und dann ein umständliches, zeitraubendes Ritual.