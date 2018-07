Düsseldorf

Eine fatale Panne in der Düsseldorfer Heil- und Pflegeanstalt Grafenberg offenbarte, in welch schizophrener Weise in einem Teilbereich des Strafvollzugs verfahren wird: nämlich bei der Unterbringung vermindert zurechnungsfähiger Gewalttäter. Was war geschehen?

Der dreimal vorbestrafte Schreiner Ingo Zchiesche hatte mit einem Passierschein völlig legal das Landeskrankenhaus verlassen. Anschließend fuhr er zu seiner Schwester in die Düsseldorfer Innenstadt und versuchte sie zu erwürgen. Zchiesche flüchtete, konnte jedoch nach zwei Tagen aufgegriffen werden. Seitdem werden gegen den Landschaftsverband Rheinland als Träger des Landeskrankenhauses und die Anstaltsleitung heftige Vorwürfe erhoben. Wie konnte die Krankenhausleitung einem so gefährlichen Gewalttäter Ausgangserlaubnis erteilen?

Der 38jährige Ingo Zchiesche ist kein geisteskranker. Als Junge stürzte er vom Rad und trug eine bleibende Gehirnverletzung davon. Die Folgen: Effekt-Explosionen, Triebhaftigkeit, plötzlich auftretender Verlust der Selbstkontrolle, Gewalttätigkeit. Das alles ist nicht heilbar. Die Intelligenz des Mannes wurde dagegen nicht beeinträchtigt, er bestand nach dem Unfall seine Gesellenprüfung als Schreiner mit „gut“. 1952 wurden die schrecklichen Unfallfolgen bei Zchiesche zum erstenmal auf tragische Weise offenbar. Er erwürgte seine erste Frau. Von der fünfjährigen Zuchthausstrafe, bei der ihm bereits verminderte Zurechnungsfähigkeit zugestanden wurde, saß er viereinhalb Jahre ab. Er heiratete zum zweitenmal und verletzte kurz darauf seine zweite Frau mit einem Bügeleisen lebensgefährlich. Diesmal kam er, erneut nach Paragraph 51,2, zweieinhalb Jahre ins Gefängnis. 1962 aus dem Gefängnis entlassen, fiel er wieder über seine Frau her und würgte sie bis zur Bewußtlosigkeit. Diesmal ordnete das Gericht an, daß Zchiesche nach Verbüßung einer dreijährigen Gefängnisstrafe in eine Heil- und Pflegeanstalt einzuweisen sei.

„Gegen diese Praxis kämpfen wir schon seit langem“, erklärt dazu der Gesundheitsdezernent des Landschaftsverbandes, Professor Müller. „Kriminelle Geistes kranke gehören selbstverständlich zu uns zur Behandlung, sie bekommen ja auch keine Strafe, sondern werden nach Paragraph 51,1 sofort in eine Heil- und Pflegeanstalt eingewiesen.“ Unverständlich sei dagegen die Praxis bei den vermindert zurechnungsfähigen Tätern nach Paragraph 51,2. Erst schicke man sie in die Haftanstalt, später müßten die Krankenhäuser sehen, wie sie mit ihnen zurechtkämen. Professor Müller und mit ihm viele Fachleute fordern deshalb für solche Täter seit Jahrzehnten Sonderabteilungen bei den Strafvollzugsanstalten.

Die psychiatrischen Krankenhäuser erstreben dagegen eine offene, liberale Therapie für ihre Patienten. So konnte es auch passieren, daß Zchiesche, der sich in der letzten Zeit gut geführt hatte, von seinem Arzt eine Ausgangserlaubnis für die nähere Umgebung des Krankenhauses erhielt, um Geschenke für die Gruppe, der er zugeteilt war, einzukaufen. Daß ihm der Passierschein freilich nicht wieder abgenommen worden war, nachdem er sich ausgerechnet einen Tag vor der letzten Tat unerlaubt eine ganze Nacht außerhalb des Krankenhauses herumgetrieben hatte, bezeichnet auch Professor Müller als „einen Fehler auf unserer Seite“. Aber in den Heil- und Pflegeanstalten arbeiten Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte, keine Strafvollzugsbeamten. Täter wie Zchiesche können nicht auf die Dauer in einem geschlossenen Haus mit schwer Geisteskranken untergebracht werden. Von den übrigen Abteilungen des Landeskrankenhauses Grafenberg aber ist es auch ohne Passierschein nicht allzu schwer, das Anstaltsgelände zu verlassen. Professor Müller: „Eine gesicherte Unterbringung ist in den Landeskrankenhäusern nicht möglich!“ Aber: Allein im Rheinland sind zur Zeit 163 vermindert zurechnungsfähige Straffällige in diesen Anstalten untergebracht! Ferdinand Ranft