südvietnamesischen Hauptstadt wurden der deutsche Botschaftssekretär Hasso Rüdt von Collenberg und fünf ausländische Korrespondenten von Vietcong Partisanen erschossen. Die Vereinigten Staaten und Nordvietnam einigten sich auf Paris als Ort ihrer Gespräche. Vertreter Nigerias und der abgefallenen Ostregion "Biafra" verhandelten in London über einen Ort für Friedensgespräche.

Diplomatischer Kleinkrieg Moskaus UN BotschafterMalik riet den afrikanischen Staaten zu einem Abbruch der Beziehungen zur Bundesrepublik wegen deren vermeintlicher Zusammenarbeit mit Südafrika. Die USA verweigertem dem Ostberliner Völkerrechtler Professor Wünsche ein Ausreisevisum und damit die Abgabe einer Stellungnahme zum amerikanischsowjetischen Atomsperrvertragsentwurf vor den Vereinten Nationen. Der sowjetische Botschafter Semjon Zarapkin boykottierte in Trier die KarlMarx Feier der UNESCO und nahm an einer Gegenkundgebung der außerparlamentarischen Opposition teil.

Risse im Ostblock Der tschechoslowakische Verteidigungsminister kündigte ein Stabsmanöver des Warschauer Paktes auf dem Territorium der CSSR an. Im Kommunique über die Verhandlungen einer Prager Delegation in Moskau fehlten Hinweise auf Übereinstimmung und Kreditzusagen. Warschau beschwerte sich offiziell in Prag wegen der Berichterstattung in der tschechoslowakischen Presse über die Entwicklung in Polen. Drei prominente CSSR Schriftsteller forderten die polnische Regierung zur Einstellung ihrer "schändliGleichzeitig mit der Aussicht auf einen Gesprächsbeginn zwischen Hanoi und Washington leiteten nordvietnamesische Truppen und der Vietcong eine neue Offensive mit Schwerpunkt Saigon ein in chen antisemitischen Handlungen" auf. Prager Studenten forderten in einer Resolution an das Außenministerium die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen zu Israel Studenten und kein Ende Durch blutige Studentenunruhen und einen Solidaritätsstreik der Professoren wurde der Lehrbetrieb an der Pariser Sorbonne paralysiert. An der Berliner Freien Universität und an der Universität Frankfurt kam es zu Solidaritätskundgebungen für die Pariser Kommilitonen. Sechs Wochen Gefängnis mit Bewährung beantragte die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Willy Brandts Sohn Peter wegen dessen Beteiligung an den Oster Demonstrationen. In Fortsetzung seiner Sondersitzung debattierte der Bundestag über Bildungsprobleme und Hochschulreform.

Wahlen und kein Ausweg Auf ihrer Klausurtagung in der rheinischen Wasserburg Heimerzheim erzielten Bonns Spitzenpolitiker Obereinstimmung über den weiteren Kurs der deutschen Außenpolitik. Auf dem Landesparteitag der rheinischen CDU in Duisburg ließ Bundesverteidigungsminister Gerhard Schröder seine Sympathie für eine CDUFDP Koalition erkennen. In Stuttgart begannen die von der CDU eingeleiteten Koalitionsgespräche. Die Gespräche über eine Regierungsbildung in Belgien gerieten in eine Sackgasse. Vor einem Arrangement mit der IG Metall einigten sich der Gesamtverband der metallindustriellen Arbeitgeberverbände und die Deutsche Angestellten Gewerkschaft über einen neuen Gehaltstarif.

1, Mai in alter Welt In Berlin demonstrierte die außerparlamentarische Opposition mit 30 000 Anhängern gegen die Großkundgebung des DGB. Bei der traditioneilen Maiparade in Moskau wurden keine neuen Waffen gezeigt. In Spanien wurden nach Zusammenstößen mit der Polizei ungefähr 500 Arbeiter verhaftet. In Peking zog eine riesige Menschenmenge mit Mao Plakaten am Vorsitzenden Mao vorbei. In Prag war die Teilnahme am Mai Umzug erstmals seit 1948 wiederfreiwillig.