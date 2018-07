Sündenböcke sind bei Politikern ebenso beliebt wie bei allen anderen Menschen, die Verantwortung tragen. Das Problem ist nur, diese Tiere stets am rechten Ort und zur rechten Zeit zu finden. Und Agrarpolitikern gilt zur Zeit Brüssel als Geheimtip.

In Paris heißt es, wann immer Landwirte sich beschweren, mehr habe man bei den EWG-Partnern in Brüssel nicht erreichen können. In Rom treibt man es noch weiter. Italiens Landwirtschaftsminister will sich zu einigen auf dem Lande unpopulären, aber notwendigen Entscheidungen in Brüssel „vergewaltigen“ lassen, um bei späteren Protesten mit Unschuldsmiene auf die bösen EWG-Partner verweisen zu können.

Hermann Höcherl, deutscher Minister für Ernährung und Landwirtschaft und Forsten, möchte sich nun offensichtlich bei der schon 1963 für die EWG beschlossenen Margarinesteuer ebenfalls von der EWG einen Persilschein ausstellen lassen. Tatsächlich wehrt sich nur noch Bonn gegen diese Steuer, die zusätzliche Gelder für Europas Bauern bescheren soll.

Entweder Bonn entscheidet sich für oder gegen die Margarinesteuer und stimmt in Brüssel dementsprechend ab. Dann soll es diese Entscheidung, wie auch immer sie ausfällt, aber gefälligst selber vor den Verbrauchern vertreten.hb