Am 13. Mai 1958 putschte in Algier die Armee und verhalf General de Gaulle zur Macht. Zehn Jahre später, am Montag dieser Woche, forderten Frankreichs Arbeiterschaft und Intelligenz das Ende der „Alleinherrschaft“. Nach zehn Tagen schwerer Unruhen, bei denen sich zunächst nur Studenten, Schüler und Polizisten geprügelt hatten, sah sich die Fünfte Republik vor eine dramatische Kraftprobe gestellt:

Die vier größten Gewerkschaften organisierten zusammen mit den Hochschullehrern und Studenten einen vierundzwanzigstündigen Generalstreik.

Etwa 200 000 Menschen demonstrierten mit einem Protestmarsch durch Paris ihre Solidarität mit den Studenten.

Die Links-Föderation und die Kommunisten beschlossen, einen bereits vorbereiteten Tadelsantrag gegen die Regierung Pompidou nun auch auf Hochschulpolitik und Polizeiterror abzustellen.

Am Vorabend der Pariser Gespräche über einen Frieden in Vietnam war im Quartier Latin der Bürgerkrieg ausgebrochen. Nach anhaltenden Unruhen zwischen „linken“ und „rechten“ Studenten hatte der Dekan die Philosophische Fakultät der Sorbonne (12 000 Studenten) im Pariser Vorort Nanterre am 2. Mai schließen lassen. Die Aussperrung rief die 40 000 Studenten der Alma mater auf den Plan, die sich mit ihren Kommilitonen in Nanterre solidarisierten.

Als Rektor Roche die jahrhundertealte Immunität der Sorbonne verletzte und eine Protestdemonstration im Hof der Universität mit Polizeihilfe ausheben ließ – danach wurde die Universiät bis auf weiteres geschlossen – eskalierten die Straßenschlachten zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Die „linke“ Nationale Union der französischen Studenten (UNEF) rief – vom Verband der Hochschullehrer unterstützt – zum Boykott der Universitäten auf. Das Revolutionsfieber sprang auf die Provinz über.

Polizei, Gendarmerie und „Gardes Mobiles“ (Bereitschaftspolizei) mit Helmen, Gesichtsschutz, Schilden und Karabinern bewehrt, machten rücksichtslos von ihren 60 Zentimeter langen Schlagstöcken Gebrauch und setzten Kampfgase ein. Die Studenten wehrten sich mit Steinen, Knüppeln und Molotow-Cocktails und bauten aus Pflastersteinen, Verkehrsschildem, Baugerüsten und Autos Barrikaden.

Ihren vorläufigen Höhepunkt erreichte die Welle der Gewalttätigkeit am vorigen „roten“ Freitag, als bei einer vierstündigen Massenschlägerei zwischen Polizisten und 30 000 Demonstranten im Quartier Latin 367 Personen verletzt und 468 festgenommen wurden.

Wie ein Deus ex machina erschien am Samstagabend Premierminister Pompidou. Eben von einer Reise nach Afghanistan und Iran zurückgekehrt, verhandelte er unverzüglich mit den zuständigen Ministern Peyrefitte (Erziehung) und Fouchet (Innen), dann mit de Gaulle. Über Rundfunk und Fernsehen gab er bekannt: Die Sorbonne wird wieder geöffnet, ein Teil der sistierten Studenten freigelassen, die Hochschulreform soll energisch angepackt werden.

Damit war ein Teil der ursprünglichen studentischen Forderungen erfüllt, hinter die sich auch die meisten Professoren gestellt hatten. Aber die Unruhe, die sich inzwischen auch aus anderen Quellen speiste, war nicht mehr einzudämmen. Am Dienstag hielten Studenten 18 französische Hochschulen besetzt. In der Sorbonne beschlossen 5000 Arbeiter und Studenten, die Prüfungen am Ende des Studienjahres zu boykottieren, falls bis dahin nicht der Innen-, der Erziehungs- und der Polizeichef von Paris zurücktreten. Die Dekane der Philosophischen Fakultäten aller Universitäten drohten für den 15. Juni ihren Rücktritt an, falls ihre Forderungen nach einer Hochschulreform nicht erfüllt werden.