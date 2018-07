Inhalt Seite 1 — Beneidenswert, wer frei davon! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Wolfram Siebeck

Was macht Card Jürgens, wenn er entdeckt, daß er eine schwere Krankheit hat? Er konsultiert eine Kapazität in Paris, die ihm rät, sich in Texas von der größten Kapazität operieren zu lassen. Wie jeder vernünftige Mensch, der um seine Gesundheit besorgt ist, befolgt Curd den Rat, fliegt nach Amerika und läßt sich in der Klinik, in der vor ihm schon Könige, Präsidenten und andere berühmte Leute operiert wurden, kurieren.

Was tut Marylou Whitney, deren Mann zweihundert Millionen mit in die Ehe brachte, wenn sie Zahnschmerzen hat? Wo sie auch ist – sie befiehlt ihrem Chefpiloten nach Kentucky zu fliegen; dort weiß sie einen besonders guten Zahnarzt. Denn, so findet sie, „Zahnschmerzen sollte man nicht leichtnehmen“. Weiß Gott, das sollte man wirklich nicht! Was geschieht, wenn ein Münchener Bürgermeister nach einem Autounfall schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht wird? Der Chefarzt läßt sich beurlauben, damit er sich ungestört und ausschließlich diesem Patienten widmen kann. Bravo! Schöner kann der hippokratische Eid nicht in die Privatpraxis umgesetzt werden.

Diese Beispiele lassen mich beruhigt in die ungesunde Zukunft blicken. Fehlt mir was, beantrage ich einen Krankenschein und fliege nach Texas, nach Kapstadt oder nach Kentucky, wo immer mir am besten geholfen wird. Und sollte ich das Glück haben, in einem Münchener Krankenhaus notzulanden, so werden Chefärzte ihren Jahresurlaub nehmen, um sich mir allein zu widmen.

Wenn da bloß nicht der Fall des Photoreporters Klaus Frings wäre. Der lehrt, daß es einige Kleinigkeiten zu beachten gibt, wenn man lebensgefährlich verletzt wird: Es darf nicht am späten Abend passieren; denn dann gibt es in den Krankenhäusern nur einen Notdienst, der vielleicht gerade mit einem anderen Fall beschäftigt ist.

Man darf nicht bewußtlos sein, wenn man gefragt wird: In welcher Krankenkasse sind Sie, Herr Siebeck? Hören Sie mich?, weil das Krankenhauspersonal sonst nicht weiß, wo ich liegen darf. Und es muß jemand bei mir sein, der die wichtigen Fragen nach Namen, Wohnung und Geburtstag in doppelter Ausführung beantworten kann. (Ob sie einen Blumenstrauß auf den Operationstisch stellen, wenn ich Geburtstag habe?)

Schließlich muß meine Begleitung in der Lage sein, bei den Röntgenaufnahmen zu assistieren und zu helfen, wenn es darum geht, mich auszuziehen und umzubetten.