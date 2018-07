An den beiden Berliner Universitäten, der Freien und der Technischen, wurden in der vorigen Woche die Kulissen versetzt und die handelnden Personen ausgewechselt. Der Konvent der FU wählte am Donnerstag die Geschichtsstudentin Sigrid Fronius (26), Mitglied des SDS und Mitbegründerin der Kritischen Universität im zweiten Anlauf zur neuen AStA-Vorsitzenden. Fronius bekannte sich zur Außerparlamentarischen Opposition (APO) und zur Aktionseinheit mit der Westberliner SED, ohne die parlamentarische Demokratie eindeutig zu bejahen. Mit ihrer Wahl verschoben sich die Gewichte weiter nach links.

Zur gleichen Zeit gab es an der TU einen Ruck nach rechts. Der Vorstand der Studenten Vertretung stolperte über einen Antrag, in dem der AStA die Zusammenarbeit zwischen APO und SED bedingungslos befürwortete. Liberale und rechte Studentengruppen stürzten Rainer Wethekam und seine Mannen in offener Feldschlacht mit 34 gegen 21 Stimmen. Ein Nachfolger wurde zunächst nicht bestellt.