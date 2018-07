Sieg ohne Frieden – das ist die Bilanz, die Israel fast ein Jahr nach seinem Triumph im dritten Krieg gegen die Araber ziehen muß. Es ist eine bittere Bilanz. In der Schlacht der sechs Tage schlugen die Israelis ihre Feinde im Sinai, am Jordan und auf den Golan-Höhen so, wie es in der Bibel steht: mit Mann und Roß und Wagen. Doch schon zwölf Monate später sind die Waffenarsenale der Ägypter und Syrer, mit sowjetischer Hilfe, wieder gefüllt. Der Krieg könnte morgen fortgesetzt werden.

Den Frieden vermochten die Israelis bislang nicht zu erobern. Was sie gewannen, als Beute des letzten Duells, war nur ein Schießfrieden. Tag für Tag und Nacht für Nacht kommt es zu Scharmützeln an den Grenzen, zwischen den Guerillas der arabischen „El Fatah“ und israelischen Patrouillen. Seit der letzten Woche ist es sogar an der libanesischen Grenze, die bislang störungsfrei war, unruhig geworden. „El-Fatah“-Terroristen wurden jüngst in Beirut vom Ministerpräsidenten empfangen.

Auch auf internationaler Szene wird Israel der Gewinn vom Juni immer mehr zur Last. Schon zweimal verurteilte der Weltsicherheitsrat die Regierung in Jerusalem, ohne daß sich ihre treuesten Freunde, die Amerikaner, schützend vor sie stellten. Es fehlt nicht viel, und Israel sieht sich isoliert – wie schon so oft in kritischen Situationen. Seine Faustpfänder, die besetzten Gebiete, werden zu einem Ballast; der Militärhaushalt mit der Rekordsumme von fast 2,7 Milliarden Mark behindert die wirtschaftliche Entwicklung des Landes. Mit sicheren Grenzen allein und okkupierten Territorien können die Juden auf die Dauer nicht im Frieden leben. Dazu braucht es mehr.

Freilich liegt es nicht nur an ihnen, daß Kriegsstimmung herrscht im Nahen Osten. Auch der letzte Waffengang war ein Akt der Notwehr. Und wer ihnen vom sicheren Port aus rät, sich doch endlich mit den Arabern zu arrangieren, dem halten sie die Zahlen der Toten, der Verletzten, der zerstörten Kibbuz-Häuser entgegen. Oder sie verweisen auf die Brandreden aus Kairo und Damaskus. Erst vor kurzem stimmten die Ägypter Nassers „Programm vom 30. März“ zu, worin es heißt: „Konzentration all unserer militärischen, wirtschaftlichen und geistigen Kräfte auf die Front mit dem Feind, um das Land zu befreien und den Sieg zu erringen.“

Die Israelis haben ihre eigenen Erfahrungen mit den Arabern gemacht, meist blutige Erfahrungen. Darum bleiben sie diesmal auch so verschlossen allen wohlmeindenden Ratschlägen gegenüber, mißtrauen sogar den jordanischen Friedensfühlern, von denen dann und wann die Rede ist. Sie beharren auf direkten Friedensgesprächen mit allen Arabern, auf ihre Unterschrift unter einem Vertrag, in dem sie verbriefen: Wir erkennen Israel an.

Wohl glimmt auch jetzt wieder ein Funken Hoffnung, daß es dem UN-Vermittler Jarring gelingen könnte, die Gegner an einen Tisch zu bekommen, im Haus der UN und unter seinem Vorsitz. Jarring, der gerade seine zwölfte Gesprächsrunde in Kairo, Amman und Jerusalem beendet hat, erstattete dieser Tage U Thant Bericht. Manche sehen darin ein günstiges Zeichen. Doch es mag sich alsbald als trügerisch erweisen. Die Fronten beiderseits des Jordan sind zu starr geworden. Arabisches Prestige und israelischer Lebenswille stehen auf dem Spiel. Da ist keiner von beiden bereit, auch nur einen Zollbreit aufzugeben. Der Frieden aber bleibt dabei auf der Strecke. D. St.