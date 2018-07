Inhalt Seite 1 — Bonn wünscht höhere Atomschwelle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es solll der 50 000 amerikanischen, britischen und französischen Soldaten, die in diesem Jahr aus der Bundesrepublik abgezogen werden, hat Deutschland schon verlassen. Aber die vage Erwartung der westlichen Allianz auf eine gleichlaufende Entwicklung im Osten hat sich nicht erfüllt. Die amerikanische Präsidentenwahl und der noch völlig offene und gewiß langwierige Verlauf der Vietnam-Verhandlungen lassen auch kaum darauf hoffen, daß die Entspannungspolitik noch in diesem Jahr einen so kräftigen Schub erhält, wie es notwendig wäre, um in Europa eine verabredete oder wenigstens eine stillschweigende Herabrüstung auf Gegenseitigkeit möglich zu machen.

Auf diese Stagnation haben sich auch die Verteidigungsminister der NATO auf ihrer Brüsseler Konferenz eingestellt. Den schon beschlossenen und eingeleiteten Rückverlegungen amerikanischer und britischer Brigaden werden keine weiteren Truppenreduzierungen mehr folgen, es sei denn, der Osten entschlösse sich zu gleichzeitigen und gleichwertigen Maßnahmen.

Ob die Brüsseler Entscheidung von Dauer sein wird, ist freilich höchst ungewiß. Die Amerikaner sind der von Verteidigungsminister Schröder geforderten Festlegung nur zaudernd gefolgt. Überdies ist jedes NATO-Mitglied nur für ein Jahr an die Verpflichtung gebunden, die es bei dem im Dezember zu beschließenden Fünfjahresplan des Bündnisses für die Stärke der Streitkräfte eingeht Immerhin aber ist es zunächst einmal gelungen, die zwar bei allen Verbündeten vorhancene, aber aus ganz unterschiedlichen nationalen Interessen verfolgte Tendenz zur Reduzierung der Streitkräfte – ob aus außenpolitischen, innenpolitischen oder finanziellen Gründen – zu kanalisieren und für Gespräche mit dem Osten nutzbar zu machen. Einstweilen ist dadurch auch Bonn von dem Alpdruck befreit, daß es bei anhaltender Ausdünnung der westlichen Präsenz in Deutschland seine Ostpolitik aus der Position immer offenkundiger werdender Schwäche hätte führen müssen.

Das Dilemma des Bündnisses besteht freilich weiterhin in dem vorerst unauflöslichen Widerspruch, daß die Verbündeten außenpolitisch auf die Entspannung eingeschworen sind, in der Verteidigungspolitik aber das Gegengewicht zu den inzwischen sogar effektiver gewordenen östlichen Streitkräften halten müssen. Das Bündnis hat sich im etzten Jahr zu einem Zeitpunkt für die Strategie der flexiblen Reaktion entschieden, da der Wille zur Aufrechterhaltung der bisherigen Verteidigungsanstrengungen in Europa zu erlahmen begann. Dabei erfordert gerade diese Strategie eher eine Verstärkung der konventionellen Truppen, erlaubt jedenfalls nicht ihre Schwächung, wenn sie politisch und militärisch praktikabel sein soll. Sonst müßte in einem Konfliktfall, so unwahrscheinlich er momentan auch sein mag, aus konventioneller Schwäche sogleich die Zuflucht beim Einsatz von Kernwaffen gesucht werden – das genaue Gegenteil von dem, was diese Strategie bewirken soll.

Eine niedriger gelegte Atomschwelle wäre ein fragwürdiger Ausgleich für unzureichende herkömmliche Streitkräfte; die amerikanische Bereitschaft, diese Waffen in einem begrenzten Konflikt einzusetzen, ist ohnedies gering. Es scheint auch, als sihe Bonn dieses Problem heute anders als noch vor kurzer Zeit. Die Bundesregierung hatte die Begriffe Verteidigung und Abschreckung stets gleichgesetzt, während Washington die Abschreckung immer nur als einen, wenn auch entscheidenden Aspekt der Verteidigung betrachtete, aber die Konsequenzen einer versagenden Abschreckung ebenfalls in sein Denken einbezog.

Daraus erklärt sich mancher Gegensatz in zurückliegenden Jahren, als die strategische Diskussion noch von der Prämisse des sowjetischen Großangriffs auf Westeuropa ausging. Heute stellt sich die Allianz in Europa vor allen Dingen auf die Krisenbeherrschung ein und auf die Bewältigung örtlicher Konflikte, bei denen die Frage nach der Atomschwelle, ob hoch oder niedrig, ein differenzierteres Problem aufwirft als im Falle eines strategischen Überfalls. Die wachsende Bonner Reserviertheit gegenüber einem frühen Einsatz von Kernwaffen ist der Bundesregierung nicht nur durch die noch größere Zurückhaltung der Amerikaner aufgenötigt worden, sondern auch durch das gewandelte Bild von denkbaren bewaffneten Auseinandersetzungen.

Bei den nuklearen Problemen der Verteidigung läßt Bonn sich heute im Gegensatz zur ersten Hälfte der sechziger Jahre nur noch von Sicherheitserwägungen leiten. Das frühere Engagement für Kernwaffenfragen war über den strategischen Interessenbereich hinaus zugleich von dem Versuch bestimmt, innerhalb des westlichen Bündnisses einen atomaren Status zu gewinnen, der einerseits einen starken politischen Einfluß sichern und andererseits der nichtnuklearen Bundesrepublik wenigstens eine annähernde Ranggleichheit mit den Mini-Atommächten Frankreich und Großbritannien schaffen sollte.