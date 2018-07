Bonn, im Mai

Bonn beherbergte für einen Tag Besucher von einem anderen Stern – Besucher, vor deren Gefährlichkeit die Junge Union die Bürger in einem Flugblatt mit bewegten Worten gewarnt hatte: „Agitation, Provokation und Revolution sind ihr Programm ... wer morgen aufpaßt... schützt seine Fenster ... hält sich und seine Kinder von dieser Demonstration fern.“ Die Stadt war denn auch fast sonntäglich ruhig: Nur wenige Autos parkten in den Straßen, einige Läden hatten vorsorglich geschlossen. Die Polizei, auf friedliche Absichten der Notstandsgegner hoffend, aber aufs Schlimmste gefaßt, hatte sich fast unsichtbar gemacht: Die Gäste sollten nicht provoziert werden.

Kein Polizist war zu sehen, als am Sonnabendmorgen um acht Uhr der Berliner Vortrupp des Protests aus dem Hauptbahnhof quoll. Der nordrhein-westfälische Innenminister Weyer, der selbst den Einsatz der Polizei leitete, beobachtete gelassen, wie sich unter einem Wald von roten Fahnen die Marschkolonne formierte – Revolutionäre wie aus dem Bilderbuch: olivgrüne Windjacken und Lederkleidung, Schutzhelme in Bonbonfarben, glänzende Lackmäntel, verwegene Mützen und prächtige Bärte.

Kleidung und Gesinnung waren schockfarben, die Aktionen aber hielten sich genau im Rahmen der vorgegebenen Ordnung. Die Mitglieder des Empfangskomitees hatten sich nach ehrwürdiger deutscher Revolutionstradition brav Bahnsteigkarten gekauft, und nicht ohne Rührung beobachtete man, wie ein Trupp an einer Kreuzung abrupt stoppte, als die Ampel auf Rot sprang, und sich bei Grün, Ho-ho-ho-Tschi-Minh skandierend, wieder in Trab setzte.

Auf dem Münsterplatz, vor dem Beethoven-Denkmal, ließen sich die Demonstranten zum ersten teach-in nieder. Ein Sprecher verkündete: „Wir stehen am Vorabend des Untergehens und Absterben der formalen Demokratie“; ein anderer schlug vor, man müsse „Modelle entwerfen, um die versteinerte Öffentlichkeit aufzubrechen“. „Wir dürfen die Menschen hier nicht als Feinde betrachten“, gab er zu bedenken, „sondern wir müssen davon ausgehen, daß sie ein manipuliertes Bewußtsein haben.“

An einigen Straßenecken und Plätzen flackerten Diskussionen mit den Bürgern auf, rhetorische Feindseligkeiten waren indes selten. Ein älterer Herr meinte: „Wenn das so weitergeht, sind in zwei Jahren die Kommunisten hier“, und eine alte Frau sagte: „Rote Fahnen in Bonn, das ist ja schrecklich!“ Man hörte hie und da die altbekannte Redewendung von „den Studenten, die lieber arbeiten sollten“, und auch die Vermutung „seid ihr nicht alle von der Sowjetzone bezahlt?“ Aber es fehlte die Minimalbasis der Auseinandersetzung: gemeinsames Wissen und gemeinsame Sprache. Selbst über die Notstandsgesetze, immerhin Gegenstand des Protestes, wußten viele Demonstranten nur so allgemein bescheid wie die Passanten. „Das braucht man im Notfall, damit alles klappt, mit Lebensmittelkarten und so“ – so beschrieb ein Bonner Bürger seine Einstellung, und ein Student dozierte: „Die Gesetze sind, objektiv gesehen, die konsequente Weiterführung des Klassenkampfes von oben, sie bezeichnen den Übergang zur faschistischen Diktatur.“

Zunächst hatten Kunden und Verkäuferinnen mißtrauisch geäugt, als vier Demonstranten mit einer roten Fahne die Rolltreppe im Kaufhof hinauffuhren. Gott sei Dank, sie fragten nach dem Schnellimbiß. Darüber ließ sich reden. Besitzer von Schnellgaststätten werden den Tag der Notstands-Demonstration nicht so schnell vergessen. Nicht einmal am Rosenmontag war das Geschäft so gut gewesen.