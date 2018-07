Inhalt Seite 1 — Das Oberammergauer Zauberspiel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Oberammergau

Es begab sich zu der Zeit, da das Spiel vom Leiden und Sterben des Herrn in dem 5000 Seelen zählenden Dorf Oberammergau das letztemal aufgeführt ward. Die Wechsler im Dorf zählten die Kasse und befanden, daß sie stimmte, dieweil in jenem Jahre des Herrn 1960 rund 520 000 Zuschauer ihr Scherflein entrichtet hatten. Doch erhoben sich viele Stimmen im Lande, die nicht nur Lob wußten über die Passion. Textliche, musikalische und optische Reformen wurden verlangt. Ein Mann der Kirche, der Münchener Prälat Lorenz Freiberger, sagte: „Mich erfaßt eine kleine Vision: die Neugestaltung des Spiels von Grund auf. Dieses Geschlecht wird es noch tun im Jahre des Heils 1960. Die Oberammergauer werden eine kleine Kommission berufen, werden nach einem Dichter und Gestalter Ausschau halten und ihm einen Kenner des Neuen Testaments und einen Liturgen beigesellen.“

Die Prälaten-Vision wurde wenigstens teilweise Wirklichkeit. Weise Männer versammelten sich, jeder machte einen Vorschlag. Einen neuen Text müsse es geben und eine neue Musik. Aber der Gemeinderat widersetzte sich und sagte, alles müsse beim alten bleiben auch für das nächste Spiel des Jahres 1970.

Dem alten Spiel liegt der Text des Oberammergauer Pfarrers Alois Daisenberger vom Jahre 1860 zugrunde und die Musik von Rochus Dedler vom Jahre 1815. Daisenberger schuf sein Sieben-Stunden-Opus auf der Grundlage eines schon wiederholt überarbeiteten Werkes in der Zeit des späten Biedermeier und der Nazarenerei. Entsprechend fiel das Spiel aus: die jüdische Kollektivschuld am Tode Christi wurde auf der Bühne zur Schau gestellt. Der Präsident des Kongresses Amerikanischer Juden, Joachim Prinz, formulierte das unter anderem so: „Pontius Pilatus wird wieder dargestellt als rassisch und geistig überlegen, wie ein fester sauberer Fels inmitten des ganzen Mistzeugs.“

Jahre gingen ins Land, und alle Jahre wieder wurden die Forderungen nach Neuerungen erhoben. Neuerer in Oberammergau selbst unter Führung des einstigen Bürgermeisters Raimund Land und des Holzschnitzers und früheren Spielleiters Hans Schwaighofer machten sich stark für eine radikale Abkehr von Daisenbergers Stück. Sie plädierten für ein Passionsspiel, das der Benediktinermönch Ferdinand Rosner im Jahre 1750 geschaffen hatte.

Schwaighofer: „Es ist der beste Passionsspieltext, den ich kenne. Es spielen hier nicht Christus und Kaiphas, sondern praktisch das Gute gegen das Böse. Rosner wäre ein großer volkskünstlerischer Gewinn, Daisenberger ist Papier.“

Die Traditionalisten in Oberammergau, angeführt vom 2. Bürgermeister Arthur Haser, sahen keinen Grund zu wesentlichen Änderungen. Haser: „Die ganze Welt liebt dieses Passionsspiel, und es ist hundertprozentig sicher, daß auch 1970 wieder über eine halbe Million Menschen kommen werden.“ Die Kritik am bisherigen Stil des Spiels komme in der Hauptsache von „Intellektuellen und Avantgardisten“. Zudem könne sich die Gemeinde eine grundlegende Umgestaltung, in die notwendigerweise auch die Bühne einbezogen werden müsse, finanziell gar nicht leisten. Schließlich sei da auch noch ein psychologisches Problem: Man müsse auf die Volksmeinung Rücksicht nehmen, wenn man nicht „schwere Rückwirkungen auf das innere Gefüge des Dorfes“ gewärtigen wolle.