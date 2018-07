Inhalt Seite 1 — Das Schatzhaus im Bauernhof Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das Bauerndorf Riggisberg liegt nur knapp zwanzig Kilometer von Bern entfernt, aber leicht zu finden ist es nicht. Denn weder die Talroute über das Gürbetal noch der Höhenweg über Zimmerwald sind große Durchfahrtsstraßen. Ist man aber an Ort und Stelle, so war es der Mühe wert gewesen: Blick auf Eiger, Mönch und Jungfrau, Stockhornkette, Aaretal und Thunersee, und die Nahsicht prangt mit Wiese, Wald und Gehöften.

Mitten im Dorf steht ein Wegweiser mit der Aufschrift „Abegg-Stiftung“. Man gelangt über eine Bodenwelle auf eine waldgesäumte Terrasse hoch über dem Tal und zu einem langgestreckten, der scharfen Krümmung eines Hügels sich anschmiegenden Gebäudekomplex. Seine schlichte Vorderpartie läßt an eine landwirtschaftliche Schule denken; der Längstrakt mit Marmorverkleidung, Säulen und Wasserbassin tendiert zur Repräsentation großen Stils.

Die große Überraschung aber beginnt im Innern. In einer Flucht von Sälen und mit einem museumstechnischen Aufwand, der an Eleganz und Perfektion seinesgleichen sucht, sind Kunstwerke zur Schau gestellt, die auf den ersten Blick auf keinen gemeinsamen Nenner zu bringen sind: Vorgeschichtliche Funde aus Anatolien und von den Kykladen neben ägyptischen und assyrischen Reliefs; Zeugen der achämenidischen und sassanidischen Kulturen neben Skulpturen und Stoffen aus dem hellenistischen und christlichen Ägypten und aus Byzanz; es folgen Säle mit romanischen Fresken aus Spanien und den französischen Pyrenäen, mit ganzen Kapitellreihen und Kathedralskulpturen; Gotisches schließt sich an und gipfelt in einem Flügelaltar, den die Kenner Rogier van der Weyden zuschreiben; schließlich Kleinplastiken aus Gold, Vermeil und Bergkristall des 16. und 17. Jahrhunderts und kostbare Stoffe aus derselben Epoche.

Ein Museum für angewandte Kunst also? Ja – wenn man darunter Kunstwerke versteht, die für einen genau umrissenen Zweck geschaffen wurden. Nein – wenn der Ausdruck dazu dienen soll, große Kunst von Kunstgewerbe zu unterscheiden. Denn die meisten der in Riggisberg vertretenen Kulturen haben ihr ganzes Genie auf Dinge verwendet, die dem kultischen oder profanen Gebrauch dienten.

Beim zweiten Rundgang verstärkt sich der Eindruck, daß es hier um mehr gehe als um eine Sammlung höchst kostbarer und seltener Altertümer, daß eine Idee, ein Leitgedanke hinter diesen aus fünf Jahrtausenden und drei Erdteilen stammenden Dingen stehen müsse. Bis dann plötzlich eine Beobachtung das Grundmotiv aufschlüsselt: In fast allen Abteilungen der Sammlung gibt es gewobene Stoffe. Neben den aus Silber getriebenen oder aus Lapislazuli geschnittenen Gießgefäßen aus dem Iran, einer Bronzeplatte aus Luristan und einer goldenen, in Löwenköpfe mündenden Armspange aus Hamadan finden sich Seiden- und Brokatstoffe sassanidischer und fatamidischer Herkunft; die früh- und ostchristlichen Funde liegen neben koptischen und byzantinischen Gewändern und Tapisserie-Fragmenten; das Hohe und das Späte Mittelalter sind vertreten mit Geweben aus Spanien, Italien und England; und so fort bis zu einem bizarren Seidenbrokat des 18. Jahrhunderts, der die ausschweifende Ornamentik des Jugendstils vorwegnimmt.

Als einer der begehrtesten und am leichtesten zu transportierenden Handelsartikel war Gewebe immer dazu prädestiniert, künstlerische Erfindungen und Gedanken über große Distanzen zu tragen. Auf diese Weise gelangten chinesische und persische Formen schon früh in den Westen, durchdrangen sich später islamische und hochmittelalterliche Kunst, kam im Mittelmeerraum und darüber hinaus jene Einheit des Schönen zustande, die sich in der Folge auch auf anderen Gebieten, vor allem aber in der romanischen Skulptur verwirklichte.

Dieser Prozeß wird in der Abegg-Stiftung so eindrücklich vor Augen geführt, daß man den gemeinsamen Nenner schließlich findet. Die Formel lautet: Befruchtung der abendländischen Formen- und Vorstellungswelt durch die Hochkulturen des Vorderen Orients.