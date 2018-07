Raymond Aron: „De Gaulle, Israel et les Juifs“; Verlag Plön, Paris 1968; 186 Seiten, 15,50 F.

Wer den Sturm an Gedanken und Empfindungen ermessen will, den General de Gaulle mit einigen Sätzen entfachte, die in seiner Pressekonferenz vom November 1967 den Nahost-Problemen und dabei vor allem der Rolle Israels und im Zusammenhang damit „dem jüdischen Volk“ gewidmet waren, der sollte zu der Sammlung von Aufsätzen greifen, die Raymond Aron, der bekannte Soziologe der Sorbonne und Leitartikel des „Figaro“, jetzt in Buchform vorlegt. Der deutsche Leser wird daran, wenn es noch nötig ist, begreifen, daß die Taten Hitlers nicht nur das deutsch-jüdische Verhältnis erschütterten, sondern ganz allgemein viele Beziehungen der Juden zu ihrer Umwelt in Frage stellten und stellen. So auch – nachträglich – das Verhältnis der jüdischen Franzosen zu einem Mann, in dem sie stets vor allem den Anführer des französischen Widerstandes gegen Hitler gesehen haben und auch wieder sehen möchten. Raymond Aron schreibt aus der Sicht eines Franzosen, der „erst durch Hitler sein Judentum entdeckt hat“.

Sein Buch antwortet, auch wenn es weniger systematisch angelegt ist, auf drei Fragen. Zunächst auf die selbstgestellte, die aus der jüngsten Geschichte verstanden sein will: Hat General de Gaulle, indem er die Juden als „Elitevolk, herrschbegierig und selbstbewußt“ charakterisierte, wissentlich einer neuen antisemitischen Welle das Tor geöffnet? Man möchte, wenn man das Kernstück des Buches, die eigentliche Auseinandersetzung mit der Pressekonferenz, gelesen hat, sagen, daß „der Argwohn“, der zum Titel gemacht wurde, keine Einbahnstraße ist.

Die zweite Frage ist zumindest indirekt eindeutig von de Gaulle selbst gestellt worden. Es ist die Frage nach der „doppelten Loyalität“ der jüdischen Franzosen oder, wie er sagte, der „französischen Juden“. Die dritte Frage stellt sich jeder: Brauchte der Kurswechsel der französischen Außenpolitik im Nahen Osten, die Annäherung an die arabische Welt, zur besseren Begründung ein Stück zweifelhafter Geschichtsphilosophie und hat sich das alles gelohnt?

Die Antworten Arons auf die ersten beiden Fragen sind notwendigerweise subjektiv. Sie erreichen stellenweise die Intensität und entwaffnende Offenheit eines Selbstgesprächs, dessen Grundlage ein tiefes Bewußtsein von Tragik im antiken Sinne ist. Dabei fallen über „die doppelte Loyalität“ Bemerkungen, die von nun an zum Bestandteil der Diskussion gehören dürften, wie: „Der Jude, der sich politisch Israel verschworen fühlt, hat die Pflicht, sein Verhalten in Einklang mit seinen Gefühlen zu bringen und nach dem Heiligen Land auszuwandern.“ Aber: „Welcher Grad von Sympathie ist denn erlaubt, damit nicht der Vorwurf des doppelten Treueverhältnisses erhoben werden kann? ... Nur der totalitäre Staat verlangt ein so exklusives’ Treueverhältnis, daß er jede andere Bindung ausschließt ... Jeder Nationalismus, der ein bestimmtes Maß überschreitet, zwingt schließlich gewisse Juden (zu denen ich nicht gehöre, die ich aber auch nicht verleugnen will) zu der Alternative des Verzichts oder der Selbstaufgabe.“

Die Wandlungen der Nahost-Politik Frankreichs finden in Raymond Aron, trotz ihrer moralischen Begleiterscheinungen, einen kühlen Beobachter, der die Wiederannäherung Frankreichs an die arabische Welt um so unvoreingenommener würdigen kann als er 1955 alle Autoren des Suez-Abenteuers, Israel eingeschlossen, kritisierte. Er hat auch schon früh davor gewarnt, die Sowjets als Verlierer des „Sechstagefeldzugs“ vom Juni 1967 anzusehen.

Ernst Weisenfeld