Nach einer schweren Krankheit ist am 10. Mai der sowjetische Marschall Sokolowski gestorben. Er war vor acht Jahren aus dem aktiven Dienst ausgeschieden – Chruschtschow hatte ihn geschaßt. Auch im Ruhestand, mit dem Ehrentitel eines Generalinspekteurs, wahrte und erhöhte er seinen Ruf als roter Raketenstratege.

Mit achtzehn Jahren war er als k. u. k. Leutnant in den Krieg gezogen. Mit zweiundzwanzig war Sokolowski Brigadekommandeur in der Roten Armee. Doch er wurde kein mitreißender Truppenführer und kein General mit großer Geste. Nicht Mamelucken-Mut zeichnete ihn aus, sondern die Courage, mächtigen Vorgesetzten ins Befehlswort zu fallen; mit diplomatischem Geschick war er (im besten Sinne des Begriffes) ein Besserwisser. Dafür hat er achtmal, zuletzt am 20. Juli vergangenen Jahres zu seinem 70. Geburtstag, den Leninorden erhalten.

Im Zweiten Weltkrieg stand er neben Marschällen wie Schukow und Konjew – hinter sie stellte er sich nicht immer. Er war als Intellektueller der Widerpart der Haudegen, ein perfekter Chef des Stabes. Sokolowski, geboren im Dorfe Kosliki in der Gegend von Bialystock, stammte übrigens wohl eher aus dem Gutshaus als aus der Kate. Die offiziellen Angaben sind da vage.

Nach dem Kriege entwickelte sich der brillante Stabschef zum brisanten Militärdiplomaten – er sprach fließend Deutsch, Englisch und Französisch. Als Stabschef der von Konjew befehligten „1. Ukrainischen Front“ hatte er im Frühjahr die Operationen entworfen, die über die Oder den Weg nach Berlin freilegten. Im April 1946 wurde Sokolowki als Nachfolger Schukows Oberbefehlshaber der Besatzungsstreitkräfte in der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands; kurz darauf beförderte man ihn zum Marschall.

Der Militärdiplomat Sokolowski, Mitglied der Kommunistischen Partei seit 1931 (und dann von 1952 an im Zentralkomitee), widersprach nicht, als er vom Kreml die Weisung erhielt, seine zunächst reibungslose Zusammenarbeit mit den Vertretern der westlichen Mächte abzubrechen. Am 20. März 1948 verließ er demonstrativ den Alliierten Kontrollrat. Dieser Auszug der Sowjets war das Signal zum offenen Konflikt um Berlin. Er führte zur Blockade der Stadt. Sobald das Sperrunternehmen gescheitert war, wurde Sokolowski nach Moskau versetzt, wo er 1953 Chef des Vereinten Generalstabes und 1955 dazu Erster Stellvertretender Verteidigungsminister wurde.

Er galt weiterhin als Exponent harter Militärpolitik gegen die Westmächte, am stärksten gegenüber den Amerikanern, am wenigsten gegenüber den Franzosen, die ihm im vergangenen Jahr das Großkreuz der Ehrenlegion umhängten. Die Ehrung galt vor allem dem strategischen Denker. Nachdem man ihn Anfang Mai 1960 pensioniert hatte (und seit er sich, was er in Uniform möglichst vermied, nun auch in der Öffentlichkeit mit Brille zeigte), war sein Ruf als moderner Theoretiker der Strategie stetig gewachsen.

Im Oktober 1961 wurde Sokolowski vom XXII. Parteitag beauftragt, eine Studie auszuarbeiten. Das Ergebnis ist die „Militär-Strategie“, ein umfangreicher, für den Experten wichtiger und für einschlägige Politiker beachtenswerter Wälzer, verfaßt von vierzehn hohen Offizieren, wobei Sokolowskis redaktionelle Handschrift unverkennbar blieb. Zum ersten Male – seit 1926 Sewtschins „Strategie“ erschienen war – haben damit die Sowjets ihre strategischen Probleme vor der Öffentlichkeit und für die Öffentlichkeit umfassend dargestellt. Eine der Kernthesen dieses Werkes lautet: Der atomare Krieg könne durchaus als Mittel der Politik gelten. Und wenn auch sowjetische Raketen-Euphorie unverkennbar bleibt, so wird doch ein Konzept deutlich, wie es die Sowjets vorher so klar nie verlautbart hatten: Es ist das Konzept des roten Raketen-Strategen Sokolowski. Alexander Rost