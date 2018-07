Rolf Vogel: „Deutschlands Weg nach Israel.“ Eine Dokumentation; Seewald Verlag, Stuttgart 1967; 350 Seiten, 28,– DM.

Über das komplizierte Verhältnis zwischen Deutschen und Juden sind in den letzten Jahren viele Bücher veröffentlicht worden. Die meisten bemühen sich, durch historische Untersuchungen oder psychologische Analysen Verständnis zu wecken oder wenigstens Erklärungen zu finden für das, was geschah. Rolf Vogel verfolgt ein anderes Ziel. Sein Buch beschränkt sich auf einen sachlichen, nüchternen Tatsachenbericht – darüber, wie es gelang, zunächst wirtschaftliche, dann menschliche und schließlich politisch-diplomatische Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Israel herzustellen. Damit erklärt er zwar nicht, was geschehen ist, aber er zeigt eine Möglichkeit auf, die Vergangenheit zu überwinden.

Der Verfasser, der als rassisch Verfolgter das Dritte Reich in Deutschland überlebte und sich seit zwanzig Jahren als Publizist in Bonn um eire Annäherung zwischen der Bundesrepublik und Israel bemüht, beginnt seine Dokumentation mit dem ersten Interview, das Konrad Adenauer am 11. November 1949 Karl Marx, dem Herausgeber der „Allgemeinen Wochenzeitung der Juden in Deutschland“, gab, und beendet es mit einem Interview des israelischen Botschafters in der Bundesrepublik, Asher Ben Natan, vom 8. Juni 1967, in dem der Botschafter seine Genugtuung über die deutsche Haltung im israelisch-arabischen Krieg zum Ausdruck bringt. Dazwischen finden sich Protokolle der deutschisraelischen Wiedergutmachungsverhandlungen, Texte von Reden, eine Schilderung der ersten Begegnung zwischen Adenauer und Ben Gurion, Äußerungen zum Eichmannprozeß und eine Darstellung der Entwicklung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Völkern.

Vieles von dem, was dieses Buch enthält, ist bekannt. Der Verfasser hat nicht den Ehrgeiz, Geheimnisse zu enthüllen und Sensationen zu berichten. Sein Ziel ist offensichtlich, die Ereignisse für den Leser zu ordnen, um dadurch die Entwicklung deutlich zu machen. Und dieses Ziel wird weitgehend erreicht. Aber das Buch enthält auch eine Reihe von Dingen, die weitgehend unbekannt oder inzwischen wieder vergessen sind. Peter Grubbe