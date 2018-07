Mit dem Frühling kehren nicht nur die Groß-Staffelläufealle Jahre wieder, auch die Volksläufer treten neuerdings in Scharen an. Die Läufe dieser meist nicht-organisierten „Sportler“ werden von Unerfahrenen gern als ideale „Breitenarbeit“ gepriesen. In Wahrheit sind sie aber ein sehr gefährliches Unternehmen, da die notwendige Trainingsanpassung und die Wettkampferfahrung bei vielen der Teilnehmer fehlt und sie sich deshalb leicht überfordern.

Kommen nun noch extreme Bedingungen wie hohe Außentemperaturen hinzu, so kann dieser Spaß lebensgefährlich werden. Trotz der frühen Hitzewelle unterzogen sich die wackeren Volksläufer in Hannover dieser Strapaze. Prompt kam die Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre. Nicht weniger als 29 Zusammenbrüche wurden registriert; einer davon endete tödlich! Der Deutsche Leichtathletik-Verband, der seine Fittiche über den Volksläufern hält, sollte in Verbindung mit dem Deutschen Sportärztebund eine strenge ärztliche Überwachung veranlassen, wobei vor allem der Arzt die Berechtigung besitzen müßte, bei Hitze einen Lauf abzusagen und erschöpfte Teilnehmer aus dem Rennen zu nehmen. A. M.