Die Rektoratsverfassung

Die Arbeitsfähigkeit und Entscheidungsbefugnis der Spitze der Hochschule müssen gestärkt werden; die Kontinuität ihrer Leitung ist zu sichern. Damit ist das Problem einer zeitgemäßen Hochschulverwaltung angesprochen.

Unsere Hochschulen werden zum Teil noch in Formen verwaltet, deren Wurzeln mehr als ein Jahrhundert zurückreichen in eine Zeit, da eine Universität aus 50 Ordinarien und 500 bis 1000 Studenten bestand. Heute ist eine moderne Hochschule ein Großbetrieb mit einem Jahreszuschuß von 100 Millionen Mark, mit 5000 Bediensteten und 10 000 bis 20 000 Studenten.

Haushalts-, Personal- und Verwaltungsprobleme, wissenschaftsorganisatorische Fragen völlig neuer Art – man denke nur an die Kern- oder Weltraumforschung – können nicht mit Methoden bewältigt werden, die aus der halkyonischen Stille des neunzehnten Jahrhunderts stammen.

Die Entlastung der Forscher von Verwaltungsarbeit durch Konzentration der Verwaltung in Form der Kanzlerverfassung hat hier schon eine gewisse Abhilfe geschaffen, doch soll sie ergänzt werden durch die Möglichkeiten eines mehrjährigen Rektorats oder eines auf fünf bis zehn Jahre ernannten Hochschulpräsidenten.

Neben einem mehrjährigen Rektor oder dem Hochschulpräsidenten soll ein Verwaltungsrat oder -ausschuß fungieren, aus Hochschullehrern zusammengesetzt, der auch in Verwaltungsfragen die Bindung des „Hauptes der Hochschule“ an die Verwaltungsbedürfnisse ihrer Organe (Fakultäten, Abteilungen, Fachbereiche) gewährleistet.

Der so gestärkten Hochschulleitung wird es in Zusammenarbeit mit der staatlichen Hochschulverwaltung möglich sein, die Anpassung der vorhandenen und der zu schaffenden personellen und materiellen Ausstattung der Hochschuleinrichtungen an die sich wandelnden Bedürfnisse von Forschung und Lehre durchzusetzen.