Von Robin Alp

Versteckt in einer Straße, die aus einem Roman von Dickens stammen könnte, zwischen schäbigen Geschäften und schmutzigen Cafés liegt Englands erste Kritische Universität oder, wie es dort heißt, Anti-Universität. Man würde sie fast übersehen, wären nicht einige Worte an der blaugestrichenen Holztür des Hauses Rivington Street Nr. 49 aufgekritzelt, die dieses Gebäude als „The Antiuniversity of London“ bezeichnen.

Ihre Gründer und Dozenten (oder Anti-Dozenten) sind größtenteils amerikanische politische Aktivisten des linken Flügels und Führer der britischen „Untergrund“- Bewegung. In einer seltsamen Atmosphäre des „freien Denkens“ und der „revolutionären Ideen“ versammeln sich hier Dichter, Maler, Bildhauer, Verleger, Schriftsteller, Psychoanalytiker, Soziologen und Historiker. Der Student kann von einer Vorlesung über den Guerilla-Krieg ein Stockwerk tiefer wandern zu einer Diskussion über Rauschgift oder Untergrundverbindungen.

Die Anti-Universität wurde gegründet als „Antwort auf den intellektuellen Bankrott und die geistige Leere des Ausbildungs-Establishments in England und der übrigen westlichen Welt“.

Das Vorlesungsverzeichnis und die Vorlesungen selber zeigen eine eindeutige politische Richtung. Wenn man die Plakate des neuen Märtyrers Che Guevara an den Wänden sieht und die Presseausschnitte über Vietnam-Kriegsdienstverweigerer auf den Tischen, so besteht kein Zweifel über das allgemeine Klima.

Das Ziel ist, die Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden völlig zu verändern. Die Studenten haben größere Kontrollmöglichkeiten und wirken aktiv mit. öffentliche Diskussionen sind selbstverständlich, bei denen Dozenten und Studenten ihre Rollen auch tauschen können. Dadurch wird die Lernfreude gehoben.

„Einige Mitglieder unseres sogenannten Lehrkörpers“, sagt Stuart Montgomery, rhodesischer Dichter und einer der Organisatoren, „sind in Wirklichkeit Studenten, die aufeinander hören wollen. So kommt es in der Anti-Universität zu einer Koordinierung, die scharfe Trennung zwischen Lehrern und Studenten ist aufgehoben.“