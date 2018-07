„Georges Brassens IX“; Philips 77 854 Pl, 19,– DM.

George Brassens, der schon zu Lebzeiten legendäre Chanson-Autor und -Interpret, den die Franzosen mit einem wahren Personenkult feiern, hat im Chanson eine bizarre Welt der Nonkonformisten erschaffen, eine Welt voller Säufer, Dirnen, Tagediebe, voller schwerer Jungen, armer Schlucker und alter Vetteln, Zuhälter und geiler Pfaffen. Es sind Typen, denen der Anarchist Sympathie entgegenbringt. Einen Querschnitt durch diese Welt der Außenseiter gibt der Außenseiter Brassens – er sang als Leitmotiv am Beginn seiner Karriere: „Ich will abseits bleiben, Sakrament, das ist mein Prinzip“ – auf seiner letzten, nun auch in Deutschland erschienenen Langspielplatte, die alle Themen enthält, die er bisher behandelt hat.

Wie immer, auf Melodien, die schwer ins Ohr gehen, und zu absichtsvoll kunstloser Gitarrenbegleitung, phantasiert der „Pornographe du Phonographe“ mit derben Wortspielen, mit betont gemeinen Lästerungen über abseitige Ausschweifungen. Er treibt es mit den Hinterbliebenen am Sarge seines Freundes, und er schreckt auch nicht vor Intimitäten mit einem Gespenst zurück: „Man eher, vom êtes fou / J’ai deux mille ans plus que vous.“ Der ungehobelte, untertriebene Wortschatz ist durchaus literarisch und deutlich von den derben Dichtern des Mittelalters inspiriert – vor allem von den Balladen des verruchten Poeten François Villon.

Nach seinem Vorbild hat der ewig an Nierenkoliken kränkelnde Brassens schon vor Jahren „Das Testament“ gemacht, auf seiner neuen Platte wurde ein Postskriptum hinzugefügt: „Supplie pour être enterré à Sète.“ Denn für den im südfranzösischen Sète geborenen Brassens werden die Todes-Chansons immer wichtiger. Und wenn er sich mit dem Tod beschäftigt – er tritt meistens als burleske, keineswegs beängstigende Figur auf, die oft Stoff für eine Farce liefert –, kommt Brassens mit der einfachen Sprache nicht mehr aus: Die Worte des belesenen Autors werden gelehrter, die Gedanken abstrakter und mit befremdlichen Assoziationen beladen; die Regel, wonach ein Chanson nur drei Minuten dauern darf, gilt dann für ihn nicht mehr: Brassens hat mehr zu sagen. Felix Schmidt