Groß ist der Unterschied zwischen dem Wohlstand der einzelnen Völker. Man mißt ihn gewöhnlich an dem Bruttosozialprodukt, der Gesamtleistung einer Volkswirtschaft, bei der die Produktion von Autos und Computern ebenso berücksichtigt werden wie die Erzeugung von Milch und Fleisch oder die Arbeit der Banken, der Taxifahrer, der Friseure. Doch nicht nur zwischen hochindustrialisierten Staaten und Entwicklungsländern ist das Gefälle groß – ein Amerikaner schafft etwa das 45fache an Werten wie ein Inder –, auch innerhalb der Industrieländer ist das Gefälle beträchtlich. So steht die Bundesrepublik in Europa hinter Schweden, der Schweiz und Frankreich erst an vierter, in der Europa-Gemeinschaft an zweiter Stelle.