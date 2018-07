Von Wolfgang Rieger

Uwe Bergmann, Rudi Dutschke, Wolfgang Lefèvre, Bernd Rabehl: „Rebellion der Studenten oder Die neue Opposition“; rororo aktuell, Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg; 189 Seiten, 2,20 DM

Rudi Dutschke will immer zuerst und vor allem provozieren. Von der Provokation erhofft er sich die Einsicht der Provozierten in ihre Abhängigkeit und Unterdrückung. Diese Einsicht soll sie zu einem neuen, realistischeren Bewußtsein führen. Das Bewußtsein wiederum soll zur Ausgangsposition eines aktiven Widerstandes gegen die Unterdrückung werden. Bis kurz vor dem Attentat ließ er jedoch keinen Zweifel aufkommen, daß in Mitteleuropa die gesellschaftlichen Zustände durch Protest und Provokation, durch den damit eingeleiteten Bewußtseinsprozeß, nicht aber durch gewaltsamen Umsturz verändert werden müßten.

Zumindest den Worten nach ist Dutschke von dieser Anschauung in einem grundlegenden Artikel partienweise abgewichen, der jetzt veröffentlicht wurde in einem Sammelband der studentischen Linken. Diese Äußerungen haben denn auch sogleich die Vorsichtigen und die Unbeweglichen auf den Plan gerufen. Nach ihrer Ansicht muß die „Revolutionsfibel“, wie sie dieses Bändchen nennen, von den dazu befugten staatlichen Stellen eingezogen werden. Aber das Buch mit Dutschkes Aufsatz zur Untergrundliteratur zu machen hieße, äußerlich seinen Rang zu erhöhen, würde allenfalls die Attraktion noch steigern. Die Sache selbst wäre damit nicht hinter Schloß und Riegel zu bringen.

Hier hilft kein Verbot, hier nutzt keine Indizierung. Denn hier geht es nicht nur um einen außergewöhnlichen Aufsatz, sondern um die Unruhe der Studenten überall in der Welt, um ihre Kritik an der bestehenden Ordnung; eine Kritik, die in vielen Teilen verständlich und berechtigt ist. Wer aber das Treffende vom Dogmatischen trennen will, der muß sich auseinandersetzen. Nur darin kann der Prozeß der Demokratisierung bestehen. Demokratie so verstanden heißt, die Freiheit ständig neu zu bestimmen und behaupten.

Für einen utopischen Dogmatiker wie Dutschke wird diese Formel eine systemimmanente Ausflucht sein, denn er zielt aufs Ganze. Aber die liberal-progressive Kritik seiner Thesen ist an diese Konditionierung nicht gebunden. Sie braucht sich der Linken nicht zu beugen, die immer dort dogmatisiert, wo Argumente allein nicht ausreichen, die, gefangen im eigenen Dogma, gebunden an den Zwang der universalen Erklärung und getrieben vom Unterdrückungssyndrom die Wirklichkeit verkennt, weil sie die Vielfalt der Welt mit dem Katechismus unitarischen Glaubens begreifen will.

Die reine Lehre von Karl Marx ist der Ausgangspunkt für Rudi Dutschke, wenn er über die „Widersprüche des Spätkapitalismus, die antiautoritären Studenten und ihr Verhältnis zur Dritten Welt“ schreibt. Er will nichts ungeprüft übernehmen, plädiert für die kritische Rezeption und unterschlägt doch zugleich nahezu alle nach-Marxsche Kritik, wenn er die Quellen erneut interpretiert.