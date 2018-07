Von Michael Jungblut

Alle reden von Mitbestimmung – nur Aufsichtsräte nicht. Vor allem die Vertreter der Kapitalseite fühlen sich in einer Zwickmühle: Äußern sie sich kritisch, so könnte das gute Einvernehmen mit den Arbeitnehmern im Aufsichtsrat darunter leiden. Betonen sie ihre positiven Erfahrungen mit der Mitbestimmung, so droht der Unwille der Kapitalisten über sie hereinzubrechen. Zivilcourage könnte Unannehmlichkeiten bereiten.

Natürlich gibt es Ausnahmen. Dr. Horst Rheinfels, Rechtsanwalt und Vertreter der Volksaktionäre im Aufsichtsrat des Volkswagenwerks, scheut das Gespräch nicht. Aber auch bei ihm bleibt manche konkrete Frage ohne Antwort – es sei denn, man gelobe Vertraulichkeit.

Rheinfels muß politische Rücksichten nehmen. Sein Schreibtisch steht im Haus der rheinischen CDU in Köln. Seit 1952 war er dort Geschäftsführer der Wirtschaftsvereinigung. Da seine wirtschaftspolitischen Ansichten nicht mehr genehm waren, mußte er diese Tätigkeit kürzlich einstellen. Seither arbeitet er als Bildungsreferent im gleichen Hause. Die „mit halber Kraft“ betriebene Rechtsanwaltspraxis hat er vor zwei Jahren aufgegeben, um sich voll der politischen Arbeit widmen zu können.

„Die Verbindung von Mitbestimmung und Miteigentum ist die beste Verwirklichung des machtverteilenden Prinzips in der Wirtschaft.“ Rheinfels sieht keinen Grund, warum er sich nicht rückhaltlos zu diesem Satz aus dem „Hamburger Programm“ der CDU von 1953 bekennen sollte. Diese Worte finden zwar bei weitem nicht allgemeine Billigung in der Partei, gehören aber immerhin auch heute noch zum offiziellen Programm. Sein Herz schlägt allerdings vor allem für die Idee des Miteigentums.

Mit Sorge sieht Rheinfels, wie seit einem Jahrhundert die Zahl der Selbständigen in der Industriegesellschaft ständig zurückgeht. Wem gehören die riesigen Vermögenswerte, wie kann man die große Masse der Erwerbstätigen an ihrem Ertrag und an der Verfügungsgewalt beteiligen?

Horst Rheinfels gründete 1957 in Köln den ersten Volksaktionärsverein, noch ehe mit der Preussag die Privatisierung von Bundesbesitz begann. So vorausschauend seine Initiative damals schien, heute liegen die Vereine in einem Dornröschenschlaf. Es finden keine Versammlungen mehr statt, es werden keine Beiträge erhoben, die Arbeit ruht.