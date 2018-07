Die „Literarische Messe 1968“ Frankfurt

Seit dem 10. Mai (und bis zum 5. Juni) sind die würdigen Ausstellungshallen des Frankfurter „Römer“ vollgestellt mit Büchern, Zeitschriften, Objektgedichten, Flugblättern, Mappen, Rollen: Druckerzeugnissen, die in kleinen Werkstätten erschienen und im „normalen“ Buchhandel so gut wie nie zu finden sind. Organisatoren dieser „Literarischen Messe 1968“ sind das Frankfurter Forum für Literatur (lies: der unermüdliche Horst Bingel) und das Klingspor-Museum in Offenbach. Sie haben über fünfhundert Objekte aus achtzehn Ländern zusammengetragen, von denen die meisten käuflich sind. Diese Messe ersetzt also auch, was in Deutschlands Großstädten fehlt: eine Buchhandlung für Avantgarde-Literatur.

Denn Klein- und Kleinstverlage erfüllen im literarischen Leben eines Landes eine wichtige Rolle. Unbelasteter als die großen, kommerziell geführten Verlagshäuser können sie neue Möglichkeiten des Büchermachens ausprobieren; die Autoren können mit ihrer Hilfe Textformen erarbeiten, die den normalen Buchtypus sprengen. Das wirkliche literarische Leben eines Landes ist wohl gerade an diesen Abseitsaktivitäten zu messen.

In Deutschland leisten seit Jahren Verlage wie die Eremiten-Presse, der Typos-Verlag, der Fietkau-Verlag oder die „edition rot“ Hervorragendes. All diese Aktivitäten registriert der ausgezeichnete Katalog, der schon deshalb unersetzlich ist, weil er Produktion und Anschriften von allen Buchverlagen, Untergrundzeitschriften und so fort versammelt („Literarische Messe 1968“, herausgegeben von Horst Bingel; Metopen-Verlag, Frankfurt am Main).

Die Eröffnung der Messe war erfrischend unwürdig. Ein junger Protest-Dichter eroberte sich im Handstreich das Mikrophon (während der Handke-Uraufführung am folgenden Abend wiederholte er sein dürftiges Happening) und hinderte Horst Bingel daran, seine Eröffnungsrede zu halten. So zog man sich in einen andern Saal zurück, um – stehend und in gelockerter Stimmung – John Willett und Claus Bremer anzuhören.

John Willens Ausführungen über „Zentrifugale Kultur“ litten allzusehr unter den Widrigkeiten der Akustik: Er plädierte, wenn ich ihn recht verstanden habe, für eine gleichzeitig vermehrt regional und international ausgerichtete Kunst, auf Kosten einer nationalen Literatur. Akustisch besser erging es Claus Bremer, der energiegeladen zum Thema „Avantgarde und Aufstand“ sprach. „Kunstwerke, die avantgardistisch sind“, sagte Bremer, „erzielen leichter die Wirkung, die Kunst immer haben sollte. Sie sind das Gegenteil von Mitteln zur Einordnung. Sie machen ehrlich.“ Und: „Das avantgardistische Kunstwerk macht den, der sich mit ihm beschäftigt, zu dem, was er wirklich ist.“ Avantgardistische Kunst, so Claus Bremers Hauptthese, verpflichtet zum Aufstand: „Das Kunstwerk, das avantgardistisch sein will, muß versuchen, daß es den Aufstand, den es auszulösen mithilft, ebenfalls zum avantgardistischen Kunstwerk macht und die Aufständischen zu avantgardistischen Künstlern. Durch welche Mittel es auch immer geschieht – die Skala der Möglichkeiten ist reich und an kein bestimmtes Medium gebunden: hier liegt die gesellschaftliche, die politische Mitverantwortung des künstlerischen Avantgardismus. Die Aufstände müssen unsere Sache werden.“

Natürlich sind zum Beispiel einzelne der gezeigten Untergrundzeitschriften längst an der Oberfläche angelangt, wo sie von einem schon recht zahlreichen Publikum registriert werden; sicher ist manches, was gezeigt wird, weder literarisch noch drucktechnisch gut; bestimmt gibt es, vor allem bei den Ausländern, Lücken. Trotzdem ist hier eine sehr spannende Übersicht zustande gekommen. Gleichzeitig, in lockerem Zusammenhang mit der Messe im Frankfurter Römer, zeigt das Klingspor-Museum in Offenbach drei Dokumentationen abgeschlossener Avantgarde-Arbeit: zuerst die von der Deutschen Akademie der Künste, Berlin, übernommene Ausstellung der Arbeit des Malik-Verlags (1916 bis 1947), dann die Produktionen der Gulliver-Presse (1961 bis 1966), schließlich Dokumente aus dem Umkreis der Zeitschrift Die Lebenden (1923 bis 1931). Urs Widmer