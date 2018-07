Inhalt Seite 1 — Eine Falle für Mücken Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Vitus Dröscher

So große Fortschritte der Mensch in der Technik der Flugzeug- und Raketenabwehr erzielt hat, so hilflos ist er noch den nächtlichen Angriffen der Stechmücken preisgegeben. Das soll nun ein Ende haben. Dem kanadischen Zoologen Dr. R. H. Wright ist es jetzt gelungen, die Anflugtaktik der blutsaugenden Insekten zu erforschen und ihren Angriffsplan mit raffinierten Tricks zu durchkreuzen.

Der Sinnesphysiologe hatte im British Columbia Research Council einen kleinen Windtunnel aufgebaut. Die Windströmung ließ sich nach Temperatur und Feuchtigkeit regulieren und mit Duftstoffen vermischen. Ein feiner Rauchschleier machte die Luftströmung sichtbar. Das anfliegende Insekt trat ebenfalls im Scheinwerferlicht hervor, so daß sein Kurs photographisch verfolgt werden konnte.

Das Signal zum Start ist für die Mücke ein minimaler Anstieg der Kohlendioxyd-Konzentration der Luft, wie er vom Menschen und von anderen Warmblütern beim Ausatmen hervorgerufen wird. Zunächst fliegt das kleine Raubtier noch ziemlich ungerichtet umher. Es ist lediglich die Tendenz festzustellen, gegen die Luftströmung zu steuern.

Das ziellose Hin und Her ändert sich, sobald die Mücke auf eine Zone wärmerer und feuchterer Luft trifft, die vom Körper des von ihr begehrten Wirtstieres abströmt. Dabei reagiert das Insekt außerordentlich sensibel. Es ist in der Lage, Wärmeunterschiede der Luft von nur fünf Hundertstel Grad Celsius wahrzunehmen. Auch genügt dem Insekt schon der schwache Aufwind, der von der Körperwärme erzeugt wird, als Orientierungshilfe.

Beim Eindringen in die feuchtwarme „Wirtsströmung“ verändert der summende Blutsauger seinen Kurs nicht. Hier ist er ja auf der richtigen Spur. Sobald er aber merkt, daß er den feuchtwarmen Abwind wieder verläßt, schwenkt er in Gegenwindtendenz herum. Das wiederholt sich mehrere Male, bis die Mücke so nah an einen unbedeckten oder nur dünn bekleideten Körperteil ihres Wirtes herangekommen ist, daß sie nach Sicht landen kann. Der feuchtwarme Luftzug steuert das Tier ebenso präzise wie die Funkpeilung ein Flugzeug zur Landebahn.

Diese Erkenntnis Dr. Wrights hat die Fachwelt überrascht. Bislang glaubte man nämlich, Lockmittel für Mücken wären sehr komplizierte Duftstoffe in den Körperausdünstungen des Menschen. Das ist aber nicht der Fall. Einige Duftstoffe wirken zwar, aber nur im abweisenden Sinne. Sie verändern das Verhalten der Insekten beim Ansteuern des Wirtes so, daß sich die Plagegeister immer weiter vom Wirt entfernen, statt sich zu nähern. Leider verfügen nicht alle Menschen über eine hinreichende Menge dieser Mückenabweisedüfte, sondern nur jene wenigen, von denen der Volksmund sagt, sie hätten kein „süßes Blut“.