Wir dürfen weiter behaupten, was das Haus Springer uns gerichtlich verbieten lassen wollte:

1) Die Berliner Springer-Zeitungen verfälschen die Wahrheit,

2) die Redakteure der meisten Springer-Blätter konnten das Fälschen nicht lassen,

3) in den Berliner Springer-Zeitungen wurden Nachrichten unterdrückt.

Auch als das Springer-Haus seinen Antrag beträchtlich einschränkte und das Verbot nur noch auf die Berichterstattung der Osterereignisse ausgesprochen wissen wollte, machte die Pressekammer des Hamburger Landgerichts nicht mit. Lediglich im dritten Punkt gestand sie dem Hause Springer ein sehr eingeschränktes Verbot zu. Wir dürfen nicht behaupten, bezogen auf die Berichterstattung der Studentendemonstration von Ostern, daß die Berliner Springer-Zeitungen konsequent Nachrichten von Übergriffen und Brutalitäten auf Seiten der Polizei unterdrückt hätten.

Das Haus Springer wollte diese Niederlage – es muß drei Viertel der Kosten des Verfahrens tragen – in einen Sieg umdeuten. Es nahm beispielsweise Anstoß an der Meldung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 11. Mai, in der es hieß: „Die Feststellung, daß Springer-Zeitungen die Wahrheit verfälschen, ist zulässig. Dieses hat die für Pressesachen zuständige 24. Zivilkammer des Hamburger Landgerichts am Freitag indirekt entschieden, als sie den Antrag des Verlagshauses Springer auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen die Hamburger Wochenzeitung ‚Die Zeit‘ bis auf einen Punkt ablehnte.“

Das Haus Springer wünschte von der FAZ nun den Abdruck einer „Erklärung“, in der es heißt: „Es trifft nicht zu, daß das Landgericht Hamburg entschieden habe, es dürfe behauptet werden, daß Springer-Zeitungen die Wahrheit verfälschten.“