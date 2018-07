Von Petra Kipphoff

Männer haben zuweilen einen richtig guten Geschmack: Wer hätte je gedacht, daß sie, denen der Zeitgeist die Twiggys und Bonnies verordnet, und die, könnten sie nur so, wie sie wollten, sich selber wohl abwechselnd Marilyns und Sophias verordnen würden, wer hätte also gedacht, daß sie sich für Emma begeistern würden, Emma, die in jeder Beziehung so Schlagfertige, die (was Männer an Frauen so hassen) Selbständige und Einfallsreiche, Emma, die allzeit Kühle mit dem spöttischen Blick, Emma, die im landläufigen Sinne kaum hübsch, eher apart zu nennen war.

Nachdem in der vergangenen Woche „Mit Schirm, Charme und Melone“ zum sechsunddreißigsten und letzten Mal im Zweiten Deutschen Fernsehen gelaufen war, behauptete ein Sprecher der Anstalt zwar, das deutsche Fernseh-Publikum habe jetzt genug von Emma, aber das klang ungefähr so, wie wenn jemand, dessen Gäste gerade fröhlich eine neue Flasche entkorken wollen, die Mäntel hereinbringt mit der Versicherung, dieser Wein sei ganz miserabel. Die Fernsehzuschauer trauern Emma nach, und die Zuschauerinnen nicht minder, selbst wenn diese natürlich so ganz nebenbei auch noch Mr. Steed meinen, Emmas Kompagnon, der seine Feinde mit noch weniger Aufwand schachmatt setzte als Emma, immer fein die Melone aufbehielt, wohingegen Emma sich nur allzu gern auch in puncto Garderobe der Situation anpaßte, vom Mini-Kleid in den Karate-Anzug stieg.

Sie waren schon ein ideales Paar, aber was heißt hier Paar, gerade das war ja der Trick dieser Serie, daß dieses ideal aufeinander abgestimmte Paar nie ein solches wurde, weder bürgerlich noch unbürgerlich, weder tragisch noch glücklich. Emma, mit vollem Namen Mrs. Emma Peel (Mr. Peel, von dem nie die Rede war, muß ein Selbstversorger oder ein eingewanderter Deutscher gewesen sein, der sich verstört zurückgezogen hatte) war zwar stets als Sex-Potential vorhanden, aber diese ihre Qualitäten kamen nie direkt zum Einsatz. Ihre Feinde verfielen ihr zwar reihenweise, aber sie legte sie kurz und kühl aufs Kreuz und nahm, nach Hause zurückgekehrt, gelassen den Telephonhörer ab: „Mrs. Peel“, das war Steeds Stimme, „wir werden gebraucht.“

Gewiß, diese intellektuellste aller Kriminalserien, die dadurch, daß sie gerade nicht mit dem make-believe arbeitete, den üblichen Krimi auf den Arm nahm, ihn völlig pervertierte, sie war nicht jedermanns Sache. Diese Krimis, in denen sich lediglich Emmas und Steeds böse Feinde als Super-Krimi-Gestalten verhielten, waren, gewollt oder nicht, eine Absage an das ganze Genre.

Und jetzt also hat Emma, alias Diana Rigg, dem Fernsehen und das ZDF den weiteren Schirm-Charme-Melone-Folgen (von denen es nur noch wenige mit Diana Rigg gegeben hätte) eine Absage erteilt. Diana Rigg, die vor ihrer Fernseh-Karriere bei der Royal Shakespeare Company in Stratford gespielt hatte, will wieder zum Theater zurück. Und wer würde ihr nicht eine reizend raffinierte Porzia, eine verliebt erfinderische Viola oder auch, nie ward ein Mann so unerbittlich um den Finger gewickelt, eine Cleopatra zutrauen.

Der Insel-Film-Verleih, der an Emmas deutsche Verehrer glaubt, will die fünf vom ZDF nicht mehr gesendeten Folgen zu zwei Streifen zusammenschneiden und in die Kinos bringen. Aber Emma ist nichts fürs Kino, die Nachmittagsvorstellung und den Klappsitz. Emma gehört zum ersten Abend-Whisky, so um neun herum. Gehörte, 36mal. Farewell Emma, good luck Diana.