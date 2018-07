Sehr sehenswert:

„Das junge Mädchen“, von Luis Buñuel. Aus dem Jahre 1960 stammt dieser wenig bekannte Film Luis Buñuels. Er spielt auf einer kleinen Insel vor der Küste der amerikanischen Südstaaten, auf der nur ein Jagdhüter und ein halbwüchsiges Mädchen leben, dessen Großvater gestorben ist. Vor seinen weißen Verfolgern rettet sich ein Schwarzer auf die Insel, der zu Unrecht beschuldigt wird, eine weiße Frau vergewaltigt zu haben. Obwohl der Jagdhüter ohne zu zögern auf den Schwarzen schießt, stellt sich zwischen ihm und dem Flüchtenden, der ihm entkommt und später sogar das Heft umdrehen kann, eine am Ende fast kameradschaftliche Beziehung her. Sie schlägt in Feindschaft erst wieder um, als ein Pastor und einer der Verfolger auf der Insel auftauchen, der dem Jagdhüter vorschlägt, den Schwarzen augenblicklich zu lynchen. Da greift der Pastor ein. Obwohl er die Schwarzen als seelenlose Tiere verachtet, verteidigt er diesen einen Schwarzen, von dessen Unschuld er weiß: Er droht den Jagdhüter wegen seines Verhältnisses zu dem minderjährigen Mädchen anzuzeigen und zwingt ihn so dazu, dem Schwarzen zur Flucht zu verhelfen. Luis Buñuel trägt keine Thesen zum Thema vor. Er beschreibt einen gesellschaftlichen Konflikt zwischen Menschen, deren Verhalten in unterschiedlichem Maße gesellschaftlich vermittelt ist. Natürlich reagiert nur das junge Mädchen, das dem Schwarzen spontan zu essen gibt. Pragmatisch reagiert der Jagdhüter, der dem Schwarzen hilft, weil er der Anzeige entgehen und das junge Mädchen heiraten will. Von Vorurteilen gesteuert reagieren der Pastor und sein Begleiter. Und der Schwarze reagiert wie einer, der es gelernt hat, Verfolgung zu überleben.

„Ein Liebesfall“, von Dusan Makavejev. „La Chinoise“, von Jean-Luc Godard. „Der Start“, von Jerzy Skolimowski. „Die Braut trug Schwarz“, von François Truffaut. „Die Stunde des Wolfs“, von Ingmar Bergman.

Im Fernsehen:

„Die verborgene Festung“, von Akira Kurosawa. Ein Abenteuerfilm in dem Sinne, in dem Akira Kurosawas später gedrehter Film „Die sieben Samurai“ ein Abenteuerfilm ist: Ein Held schlägt sich mit einer Prinzessin und einem Goldschatz durch ein von seinen Feinden beherrschtes Territorium, aber die kriegerischen Zustände, vor deren Hintergrund diese Aktion abläuft, werden von Akira Kurosawa als eine Auseinandersetzung einer herrschenden Kaste gegen eine andere beschrieben, die auf dem Rücken der von beiden beherrschten Bauern ausgetragen wird, denen es versagt ist, davonzukommen. ARD am 18. Mai.

Sehenswert:

„Die fünf Vogelfreien“, von Vincent McEveety. „Planet der Affen“, von Franklin Schaffner. „Kaltblütig“, von Richard Brooks. „Nur noch 72 Stunden“, von Don Siegel. „Zur Sache, Schätzchen“, von May Spils.