Rund dreitausend Bauunternehmen mit 120 000 Mann Belegschaft beschäftigt die gewerkschaftseigene Neue Heimat, Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft. Im letzten Jahr wurden von den Töchtern der in Hamburg ansässigen Mutter – die sich immer stärker zu einer Holding entwickelt – insgesamt 27 024 Wohnungen und sonstige Objekte gebaut, 15 Prozent mehr als 1966. Die Bauausgaben der Unternehmensgruppe betrugen rund 1,2 Milliarden Mark, 11,2 Prozent mehr als im Jahr davor.

Am gesamten Wohnungsbestand der Bundesrepublik (19,7 Millionen Wohnungen) ist die Neue Heimat mit ihren eigenen 202 000 Mietwohnungen zu reichlich einem Prozent beteiligt. Am Wohnungsneubau in der Bundesrepublik (1967: 572 400 Einheiten) hat das größte deutsche Wohnungsunternehmen einen Anteil von 3,8 Prozent. Da die Neue Heimat mit einer zunehmenden Bedarfsdeckung auf dem Wohnungsmarkt rechnet, wird sie in Zukunft ihre Aktivität stärker vom Wohnungsbau auf die Stadterneuerung verlagern. Sinnvolle Stadtsanierung statt bloßen Drauflosbauens soll nach den Worten des Vorstandsvorsitzenden Albert Vietor Zukunftsaufgaben Nummer eins sein. Schon jetzt laufen die Vorbereitungen für zwanzig Stadtsanierungsaufträge. Für diese Aufgaben kann die Neue Heimat immerhin rund 30 000 Hektar eigenen Grund und Boden anbieten,

Lieblingstochter ist denn auch die auf öffentliche Bauten spezialisierte Neue Heimat Kommunal. Sie konnte ihren Umsatz im letzten Jahr verdreifachen und verfügt gegenwärtig über Aufträge mit einem Gesamtwert von 1,5 Milliarden Mark.

Der Gewinn des vergangenen Geschäftsjahres betrug 6,1 (im Vorjahr 5,6) Millionen Mark, von denen 1,6 Millionen satzungsgemäß als vierprozentige Dividende auf das Kapital von 40 Millionen Mark ausgeschüttet werden. Der Rest wird für eine Aufstockung der Rücklagen auf 112 Millionen Mark verwendet, die bei den rund dreißig Tochtergesellschaften 173 Millionen Mark erreicht haben.

Auch im laufenden Jahr rechnet das Unternehmen wieder mit einer hohen Bauleistung. Da der Bauüberhang wie im Vorjahr über 37 000 Objekte betrug und mit dem Baubeginn bei rund 20 000 Wohnungen gerechnet wird, dürfte das Jahresergebnis 1968 nicht hinter dem des Vorjahres zurückbleiben. izh