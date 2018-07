Inhalt Seite 1 — Gefahr droht von draußen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Je höher die Aktienkurse steigen, um so heftiger werden die Diskussionen darüber, ob sie noch zu rechtfertigen sind. Die Dresdner Bank äußert sich optimistisch: „Rationalisierungen und verbesserte Kapazitätsauslastung einerseits, steigende Umsatzerlöse andererseits führen zu kräftigen Gewinnsteigerungen. Das ist der wichtigste Grund für die Aufwärtsbewegung am Aktienmarkt in der letzten Zeit. Sie dürfte noch nicht zu Ende sein – wenn auch die Kurse wohl nicht mehr so spektakulär wie in den letzten Monaten steigen werden.“ Ähnlich hoffnungsvoll äußerte sich kürzlich Robeco-Vorstandsmitglied Donald E. van Raalte, der immerhin über zwei Milliarden holländische Gulden zu verwalten hat. Die Voraussetzungen für eine weitere Aufwärtsbewegung der Aktienkurse, so meinte er, seien in der Bundesrepublik selten günstig. Dabei wies er nicht nur auf die wahrscheinlichen Gewinnsteigerungen hin, sondern auch auf die ungewöhnliche Liquidität im Wirtschaftsapparat.

Gefahren drohen den deutschen Aktienkursen nicht von der Konjunkturentwicklung im Inland, möglicherweise aber aus der Weltwährungslage. Wenn Sie, meine verehrten Leser, regelmäßig die Devisenmarktberichte verfolgen, so wird Ihnen nicht entgangen sein, daß die Spekulationen um eine Aufwertung unserer Mark aufgelebt sind. Bundesbankpräsident Blessing hat sie als „lächerlich“ zurückgewiesen. Doch so lange das Ungleichgewicht in der amerikanischen Zahlungsbilanz anhält, wird es immer wieder zu Spekulationen gegen den Dollar und auch gegen das englische Pfund kommen. Nach Lage der Dinge werden sie sich nicht mehr allein auf dem Goldmarkt abspielen, sondern vornehmlich in der Deutschen Mark, vielleicht auch in Schweizer Franken. Die jüngste Dollarschwäche ist offensichtlich durch Abgaben französischer Kreditinstitute ausgelöst worden, gerade zu einem Zeitpunkt, da man in den USA in der parlamentarischen Behandlungen der längst fälligen Steuererhöhungen einen Schritt weitergekommen zu sein scheint.

Kommt es in den USA zu einer konsequent restriktiven Politik, so würde das eine Schmälerung der amerikanischen Industriegewinne bedeuten, und es müßte einen neuen spürbaren Rückschlag der Wall-Street-Kurse geben. Wird der restriktive Kurs indessen nur mit halbem Herzen betrieben, so wird der angestrebte Erfolg ausbleiben und der Dollar bleibt in Gefahr. Die Sonderziehungsrechte werden ihn auf die Dauer nur dann über die Runden helfen können, wenn das Defizit der Zahlungsbilanz verschwindet. Einige Politiker der USA glauben, das Problem mit Hinweis auf die Friedensverhandlungen mit Nordvietnam einfach vertagen zu können. Tatsächlich würde der Frieden zur Entlastung des Dollars beitragen, aber er kann noch Jahre auf sich warten lassen.

Die amerikanisichen Broker sind in ihrer Meinung über die Kursentwicklung ihrer Aktien geteilt. Die einen glauben, daß sie weiter von der Inflationswoge getragen werden, die anderen halten einen Rückschlag im Zuge eines sich verschärfenden Restriktionskurses für wahrscheinlich.

Wir müssen davon ausgehen, daß das Vertrauen in Dollar und Pfund auch durch die Stockholmer Währungskonferenz nicht wieder voll hergestellt werden konnte. Aus internationalen Finanzkreisen ist zu hören, daß einige Ölscheichs bei den Ölkonzernen darauf drängen, die Zahlungen nicht mehr in Dollar oder Pfund zu leisten, sondern in Gold. Tritt das ein, so würden die Goldspekulanten neuen Auftrieb erhalten. Auch Robeco, die größte europäische Anlagegesellschaft, rechnet mit einer Steigerung des freien Goldpreises. Die Verwaltung hat einen Teil der flüssigen Mittel in Form von Gold angelegt. „Wir glauben, daß es vernünftiger ist, bei Gefahr einer weltweiten Inflationsbewegung unsere flüssigen Mittel in Gold zu halten als in Depositen.“

In der Beurteilung der Weltwährungssituation und ihrer Ausstrahlung auf die internationalen Wertpapiermärkte gibt es viele Widersprüche. Eines ist aber sicher: Mit inflationären Erscheinungen in der Bundesrepublik ist in diesem Jahr noch nicht zu rechnen, wenngleich sich auch bei uns die Periode absoluter Preisstabilität ihrem Ende nähert. Viel größer scheint mir die Gefahr, daß man uns bei künftigen weltweiten Währungsspekulationen zu einer neuen Aufwertung auffordern wird. Für unsere Konjunktur würde sie ein harter Schlag sein.

„Ebensowenig wie alte Generale sterben Börsenhaussen plötzlich – sie siechen dahin“, diese alte Börsenweisheit hat für uns keine Gültigkeit, falls es zu Veränderungen der Währungsparitäten kommen sollte. Dazu rechne ich auch eine Bandbreitenerweiterung, wie sie immer wieder vorgeschlagen wird.