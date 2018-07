Von Adolf Metzner

In letzter Minute wird der Kampf um die Meisterschaft durch den Siegeslauf von Werder Bremen doch noch interessant. 38 000 Zuschauer verfolgten am letzten Wochenende das Spiel 1. FC Nürnberg-Hannover 96 (2:1). Aber nur 6000 Personen sahen sich die Begegnung der „Eintracht“-Mannschaften aus Braunschweig und Frankfurt (0:0) an, die immerhin den 5. und 6. Rang in der Tabelle einnehmen.

Der Pleitegeier kreist über den Arenen, bald wird die Bundesliga ein unrühmliches Ende nehmen. So etwa kann man es in deutschen Zeitschriften lesen. Statt von Schüssen sei immer mehr von Schulden die Rede, Kondition und Kredit hielten sich die Waage. Die ständig steigenden roten Zahlen in den Bilanzen der meisten Bundesligavereine werden, so meint man, das „Aus“ gebieterisch fordern.

Auf fünf Millionen Mark wird inzwischen der Schuldenberg der Bundesliga beziffert, wovon mehr als eine Million auf einen einzigen Verein, nämlich den SV Hannover 96, fallen. Die zweite Stelle dieser etwas makabren Liste deutscher Vereine, die sich einst mit Sportruhm bedeckten, dürfte der 1. FC Köln einnehmen, dessen Schuldenlast nach Schätzung Eingeweihter etwa die Hälfte derjenigen von Hannover 96 betragen soll. Borussia Neunkirchen und der MSV Duisburg stehen mit je 400 000 DM in der Kreide, und so geht es weiter. Zwei Drittel der achtzehn deutschen Bundesligavereine sind heute verschuldet.

Wie kam es nun zu dieser Misere?

Die Bundesliga ist ein besonders anfälliger Zweig der Unterhaltungsindustrie, der erst allmählich im Laufe von Jahrzehnten aus dem Amateursport entstand und bis heute seine Verbindung zu den Vereinen noch nicht aufgegeben hat, wenn auch die Lizenzspieler inzwischen harte Profis wurden. Aus den passionierten Amateuren von einst, die voller Lust hinter dem Ball herjagten, sind die perfekten Artisten von heute geworden. Aus begeisterten Mitgliedern, die ihren Beitrag entrichten, wurden hochbezahlte Angestellte der Klubs. Vereine, bei denen es früher der Kassierer mit jährlichen Beträgen von Zehntausenden oder höchstens Hunderttausenden von Mark zu tun hatten, sehen sich jetzt Millionenumsätzen gegenüber. Der Jahresumsatz des Europapokalsiegers 1967, FC Bayern München, der diesmal gegen den FC Milan ausschied, schnellte auf vier Millionen Mark in die Höhe.

Durch diese historische Entwicklung fehlte es zunächst an tüchtigen Managern, wenn auch unverkennbar war, daß allmählich ein neuer, nüchtern denkender Typ von Vereinsvorsitzender die alten Idealisten ablöste. Unter den achtzehn Vereins-„Bossen“ sind allein drei Textilfabrikanten, drei Großhändler, zwei Vorstandsmitglieder von Großfirmen und drei Makler, und nur ein Oberstudiendirektor, ein Oberinspektor und ein Werkstattleiter. Aber auch diese Leute scheinen sich, als sie sich in das große Abenteuer Bundesliga stürzten, verkalkuliert zu haben. Sie rechneten im Durchschnitt mit etwa 20 000 Zuschauern pro Spiel, und das war, zumindest für die jetzige Runde, zu hoch. 20 000 und mehr kommen im Schnitt, wenn Spannung herrscht, nicht aber, wenn sich Langeweile auf den Rängen ausbreitet.