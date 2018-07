Inhalt Seite 1 — Geschäfte mit der Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Daß sich mit der Liebe Geschäfte machen lassen, diese Erkenntnis ist vermutlich so alt wie die Liebe selbst. Daß sich aber auch mit dem bloßen Wort „Liebe“ Geld verdienen läßt und daß man dabei gleichzeitig zu künstlerischem Ruhm gelangen kam, ist eine Erkenntnis neuesten Datums. Sie ist dem amerikanischen Pop-Maler Robert Indiana zu verdanken, der das Kunststück fertiggebracht hat, die Liebe, genauer, das englische Wort dafür, museumsreif zu machen und bei der Gelegenheit außerdem noch ein kleines Vermögen zu erwerben.

Es fing damit an, daß sich das New Yorker Museum of Modern Art im Jahre 1965 an Robert Indiana mit der Bitte wandte, eine Weihnachtsgrußkarte zu gestalten. Indiana hatte sich bis dahin bereits einen Namen mit seinen für ihn charakteristischen „Sign-Paintings“ gemacht, die er unter Verwendung von Zahlen- und Buchstabenschablonen herstellte, wie sie in der Schildermalerei gebräuchlich sind.

Indiana machte sich für das Museum of Modern Art an die Arbeit und baute aus den vier Buchstaben des Wortes „Love“ ein quadratisches Bild in den Farben Rot, Grün und Blau, die durch ihre kontrastierende Wirkung im Auge des Betrachters einen geradezu elektrifizierenden Effekt auslösen. Der etwa 17 mal 17 Zentimeter große Siebdruck, den das Museum von diesem Bild herstellen ließ, fand – zum Preis von 35 Cents – reißenden Absatz und entwickelte sich zu einem Bestseller.

Von dem grandiosen Verkaufserfolg der Grußkarte, die begreiflicherweise vor allem bei jungen Liebenden Anklang fand, ermutigt ging Robert Indiana hin und malte eine erste Serie weiterer LOVE-Bilder in Formaten von zwei bis zehn Fuß. „They sold like hot cakes – sie verkauften sich wie warme Semmeln“, gestand mir die Inhaberin der Stable-Galery, Eleanor Ward. Bob Indiana aber fand den Gedanken zunächst unerträglich, daß so viele Ehemänner ihre Frauen mit einem seiner LOVE-Bilder zu beglücken trachteten und war nahe daran, seine LOVE-Produktion einzustellen. Seiner Galerie gelang es jedoch offensichtlich, ihn eines Besseren zu belehren.

Seine Einzelausstellung in der Stable-Galerie im Frühjahr 1966 wurde fast ausschließlich von neuen LOVE-Gemälden bestritten, darunter von zwei Wandbildern (LOVE-Walls), die vom Fußboden bis zur Decke reichten. Eine dieser Liebes-Wände wurde im vergangenen Jahr von der Carnegie Internationale in Pittsburgh für 12 000 Dollar erworben. Das ist, nebenbei, der höchste Preis, der bisher für ein Indiana-Bild bezahlt worden ist. Die zweite Liebeswand, die voriges Jahr auf dem Kölner Kunstmarkt zu sehen war, sucht dagegen noch einen Liebhaber. Außerdem gab es in New York eine Aluminium-Skulptur mit den Buchstaben LOVE zu bewundern, deren Rechte sich die Multiples-Gallery gesichert hatte. Zum Preise von 3000 Dollar. Inzwischen ist der Preis dieser Skulptur, die in sechs Exemplaren hergestellt wurde, auf 4500 Dollar geklettert. Das letzte verfügbare Exemplar wird auf der kommenden documenta 4 zu sehen sein.

Das Geschäft mit der Liebe begann zu blühen. Robert Indiana ließ sich von der Multiples-Gallery (der ersten Galerie der Welt, die sich auf multiplizierte Objekte spezialisierte) dazu überreden, einen LOVE-Wandteppich herstellen zu lassen, in einer Auflage von zwanzig Stück zum Preis von zunächst 550 Dollar (heute 650 Dollar).

Inzwischen ist im deutschen Handel – speziell für bundesdeutsche Zwecke – eine Schwarz-Rot-Gold-Version von LOVE zu haben, die weniger bemittelten Liebestrunkenen (unsigniert) für 50 Mark angeboten wird.