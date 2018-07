Inhalt Seite 1 — Gesucht: Antibabypille für Männer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Antibabypille gefährdet die führende Rolle des Mannes innerhalb der Familie.

Dies behauptet der Soziologe Dr. Martin Loeb, Leiter der „School of Social Work“ an der Universität von Wisconsin. Denn, so argumentiert er, die Möglichkeit einer Familienplanung durch die Frau und die ihr dadurch gegebene Wahlmöglichkeit zwischen Baby und Fernsehapparat, Mutterschaft und Beruf, erlaube der Frau eine bisher dem Mann vorbehaltene Planung der eigenen Zukunft. Die Folge davon sei eine zunehmend auch praktizierte Gleichberechtigung der Geschlechter, die den Übergang der traditionellen männlichen Vorrangstellung in der Familie auf die Frau verursache. Die sicher weitreichenden Konsequenzen dieses sozialen Umbruchs seien noch nicht abzusehen, immerhin gäbe es eine Theorie, die besagt, daß der Verlust der führenden Stellung als Familienoberhaupt beim Mann sogar zu sexueller Impotenz führen kann.

Um dies zu verhindern und das alte Gleichgewicht der Kräfte aufrechtzuerhalten, empfiehlt der Professor die „Pille für den Mann“. Allerdings ist er skeptisch, was die exakte und erfolgreiche Anwendung derartiger Antibabypillen durch die Männer betrifft, denn „schließlich wird ein Mann nicht schwanger“.

Mit Unterstützung des „Public Health Service“ und der Atomenergiebehörde arbeiten Wissenschaftler in den USA an der Entwicklung der Pille für den Mann, und sie hoffen, ihre Arbeit innerhalb der nächsten zehn Jahre erfolgreich abschließen zu können.

Wie die Forscher erklären, stehen wirksame Pharmaka zur Verfügung, mit deren Hilfe eine Stimulierung oder Unterdrückung der Produktion von Keimzellen und Sexualhormonen möglich geworden ist. Es gibt sogar Präparate, welche eine Funktion ohne Beeinflussung der anderen ausüben können und im Mann die Hormonproduktion bei gleichzeitiger völliger Unterbindung der Spermatogenese steigern würden, mit anderen Worten also für eine Potenzsteigerung bei gleichzeitiger Sterilität sorgen könnten.

Dr. David T. Uehling an der Universität von Wisconsin nennt als die gegenwärtig getesteten Ausgangsstoffe für die Entwicklung der „gentleman’s pill“:

Testosteron, das männliche Keimdrüsenhormon, das, alle drei Wochen verabreicht, eine auch nach Abbruch der Behandlung noch sechs bis zwölf Wochen anhaltende völlige Unterdrückung der Keimzellenbildung bewirkt;