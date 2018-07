Die Aussichten in Vietnam

Von Theo Sommer

Verhandeln heißt noch nicht Frieden schließen. So sehr die Welt aufatmen kann, weil Amerikaner und Nordvietnamesen endlich an einem Tisch sitzen, so töricht wäre es, von der Pariser Konferenz eine rasche und reinliche Beendigung des Vietnamkonflikts zu erwarten. Wohl haben die Diplomaten zu reden begonnen, aber noch schweigen die Waffen nicht. Und bis zur Feuereinstellung mag es noch blutig lange dauern.

Die Geschichte lehrt, daß es bei Friedensverhandlungen selten darum geht, gerechte Lösungen zu finden. Im Vordergrund steht die Suche nach einer politischen Formel, die den Stand der militärischen Auseinandersetzung widerspiegelt. Das ist verhältnismäßig einfach, wann immer es einen klaren Sieger und einen klaren Verlierer gibt. Es ist weit schwieriger, wenn das Urteil der Waffen auf „unentschieden“ lautet. Es ist fast unmöglich, wo eine Patt-Situation sich nicht angemessen definieren läßt; wo keine eindeutige Front besteht; wo keiner den Krieg verlieren und keiner ihn gewinnen kann. In solcher Lage werden beide Parteien versuchen, am Konferenztisch zu erkämpfen, was ihnen auf dem Schlachtfeld an Erfolg versagt blieb. Die Kriegsziele werden zu Friedenszielen umstilisiert – mehr nicht. Und sie bleiben völlig gegensätzlich.

Das Ziel Hanois, bündig formuliert, ist die kommunistische Machtübernahme in Südvietnam. Das Ziel Washingtons hingegen ist es, die kommunistische Machtübernahme zu verhindern. Das amerikanische: Eingreifen soll den Südvietnamesen die Möglichkeit schaffen, frei über ihre Zukunft zu bestimmen; es soll ihnen Zeit geben, einen stabilen Staat zu bauen; und es soll schließlich, in den Worten Dean Rusks, „einen organisierten und verläßlichen Frieden“ begründen. Ausdehnung wollen die einen, Eindämmung die anderen.

Die Hoffnung ist vorläufig noch gering, daß die Amerikaner und die Nordvietnamesen von diesen Maximalzielen abrücken. Präsident Johnson hat den Gedanken an einen „Scheinfrieden“ in seiner Rede vom 31. März weit von sich gewiesen; er betrachtet die Pariser Verhandlungen keineswegs als Rauchschleier, hinter dem sich die Vereinigten Staaten aus Indochina absetzen können. Hanoi jedoch, wünschte es wirklich den Kampf aufzugeben, hätte sich kaum auf die Konferenz in der französischen Hauptstadt eingelassen. Wollte es in der Tat eingestehen, daß es seine Ziele nicht mehr zu erreichen hofft, so brauchte es dieses Eingeständnis ja nicht an die große Glocke einer internationalen Versammlung zu hängen; es könnte den Krieg dann ebenso stillschweigend einschlafen lassen, wie dies 1949 die griechischen Kommunisten ohne jedes Zeremoniell taten.

So ist denn die Frage, ob sich zwischen den extremen Standpunkten der Kriegsgegner ein Sachkompromiß denken läßt – oder ob mit der Zeit Einsichten reifen werden, gegen die beide sich heute noch sträuben.